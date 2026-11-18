舊金山市議會投票決定，延長資料中心禁令，將原定45天的新建資料中心禁令延長至一年。圖為一座資料中心，示意圖。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山市議會決議把新建資料中心禁令延長至1年，以便釐清環境、電網與社區影響，也引發對AI產業發展受阻的擔憂。

舊金山 市議會周二（17日）投票決定延長資料中心禁令，將原定45天的新建資料中心禁令延長至一年，並有可能在年底再延長兩年。

舊金山紀事報報導，該提案的發起人表示，市政府至今仍未回答一個關於人工智慧 產業賴以生存的高能耗設施的基本問題：是否應該允許新建資料中心。這項決議這無疑是對該市蓬勃發展的人工智慧產業的嚴厲打擊，而此時Anthropic公司即將上市。

市長羅偉 辦公室截至發稿前拒絕對這項投票置評。

在周一的土地利用和交通委員會會議上，市議員華頌善表示，規畫部門的一份旨在研究這些設施影響的報告，指出了許多重大缺陷，包括市政府對現有設施的了解不完整，以及一些尚未解決的合規問題。規畫部門上周發布的報告指出，數據中心的用電、用水、汙染以及對已飽受環境危害困擾的社區的影響等方面存在問題，但並未就該市是否應允許建設更多數據中心提出建議。報告稱，目前尚無待審批的申請。

「我們真的不了解數據中心對我們社區的影響」，華頌善在周二投票前說。

公眾發言者也表達了同樣的訴求，要求提供更多信息，並指出他們對汙染以及現有數據中心集中在脆弱社區的擔憂。委員會建議將禁令延長十個月15天。

周二的投票使舊金山加入了屋崙和西雅圖的行列，採取了臨時禁令，以便官員們制定相關規則，而不是像阿罕布拉、蒙特利公園等城市那樣，永久禁止建設資料中心。

這項措施出台之際，舊金山市領導人正在權衡資料中心可能給已接近飽和的電網帶來的壓力，以及舊金山保持人工智慧中心地位的雄心壯志。 「沒有待審批的申請並非讓禁令到期的理由」，華頌善說。

儘管如此，開發商們仍然在今年夏天探索了舊金山市中心已關閉的SF Centre購物中心，以及靠近濱水區的Dogpatch地區的潛在項目。

延長目前的禁令將使新的審批程序暫停，以便市政府考慮未來開發應遵循哪些規則。

這場爭論事關經濟：舊金山是蓬勃發展的AI產業的中心，支持者認為，應該在這裡提供一些運算基礎設施，以支持開發和測試這些技術的公司。

人工智慧公司也正在推動對辦公空間的需求，幫助市中心的租賃市場在疫情後復甦。支持者認為，允許一些資料中心的開發可以加強這種成長，特別是對於規模較小的研究和測試設施。