黃仁勳夫婦今年初捐贈7500萬元拯救舊金山藝術學院的計畫如今變得尷尬。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳夫婦捐款7500萬元給范德堡大學新校區卻因醜聞引發冠名爭議，校方目前面臨保留、協商或退還捐款的兩難選擇。

今年1月，田納西州范德堡大學（Vanderbilt University）出手收購陷入困境的加州 藝術學院（California College of the Arts），成為該大學在舊金山 的新校區。

幾個月後，范德堡大學宣布收到來自黃仁勳 及其妻子洛莉（Lori Huang）家族提供的7500萬元捐款，並將學院重新命名為「黃仁勳與黃洛莉藝術、建築與設計學院」（Jen-Hsun and Lori Huang College of Art, Architecture and Design），計畫於明年完工啟用。

然而，舊金山標準（San Francisco Standard）報導，這筆捐款近來因黃仁勳婚外情曝光變得相當尷尬，加上他辭去Nvidia執行長一職，都為他在舊金山資助的新學院計畫帶來阻礙。

非營利組織顧問懷特（Doug White）表示，在慈善界，如何處理一位名譽掃地捐贈者的問題是件大事，雖然范德堡大學可能已經收到黃仁勳夫婦的捐款，但現在必須了解的是，黃仁勳的行為是否會影響藝術學院的命名。

懷特指出，非營利組織及其捐贈者通常會就大筆捐款簽署捐贈協議。這些具有法律約束力的協議一般會規定受贈者將提供哪些服務來換取捐款，協議中常常包括冠名權條款，范德堡大學和黃仁勳夫婦之間的協議正是如此。

懷特說：「這並不意味著協議內容不能修改，但必須得到對方同意。」

懷特補充，最好的情況是，范德堡大學會制定出一個應對方案。他表示，慈善機構應制定相關政策來保護自己，以防捐贈者傳出負面消息。因此，許多非營利組織會在捐贈協議中加入道德條款，允許在與捐贈者的關係可能損害機構聲譽的情況下更改名稱。

懷特表示，范德堡大學有三種選擇：一是無視醜聞，繼續推進命名事宜。二是嘗試重新談判協議條款，但可能影響與捐贈者之間的關係。三是退還捐款，但將使學院重開計畫陷入困境。

懷特認為，第三個選擇是最乾淨俐落的作法，傳達出「我們想把這筆錢還給你們，因為我們不希望和這件事扯上關係」。

舊金山標準指出，范德堡大學過去其實也曾做過類似的決定。

1930年代，范德堡大學獲「邦聯之女聯盟」（United Daughters of the Confederacy）捐贈5萬元用於興建一座名為「邦聯紀念堂」（Confederate Memorial Hall）的宿舍大樓。在進入21世紀後，鑑於「邦聯」一詞與奴隸制度有所關聯，范德堡大學試圖改變這個名稱。

因違反最初的捐贈協議，「邦聯之女聯盟」田納西分會控告了范德堡大學。後來，范德堡大學於2016年與「邦聯之女聯盟」達成和解，並退還了120萬元捐款。

不過，懷特也表示，范德堡大學是否有能力退還黃仁勳夫婦7500萬元是另一個問題。根據范德堡大學校報報導，學校2025年會計年度新募款額達3億4500萬元，黃仁勳夫婦的捐款就占了20%以上。