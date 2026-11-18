圖為475 Sansome St.辦公大樓內部一景。(谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： OpenAI與Jony Ive的保密硬體新創擴大在舊金山布局，租下11.5萬平方呎辦公室，顯示雙方正加速打造神祕AI裝置並擴編營運規模。

OpenAI 和iPhone 設計大師艾夫（Jony Ive）的神祕人工智慧硬體團隊，剛租下舊金山 一個大型辦公室，他們的葫蘆裡到底在賣什麼藥？

舊金山紀事報報導，OpenAI和艾夫旗下這家高度保密的硬體新創公司已在北金融區的一座辦公大樓內租下了11.5萬平方呎的辦公空間。這是該公司從傑克遜廣場現有辦公地點向外擴張的重大舉措，為其未來的發展提供了充足的空間。

知情人士透露，租賃交易已經完成，位於475 Sansome St.的這處辦公空間將用於安置開發艾夫和OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）團隊於2023年開始研發的人工智慧設備的員工。目前尚不清楚新辦公室將容納多少員工，但該空間通常可容納數百人。

此外，目前也不清楚這家新創公司將入駐該大樓的哪些樓層。該大樓最近的一份行銷手冊顯示，9至15層共有11.5萬平方呎的辦公空間可供出租，此外，20和21層也可供租賃。

此次租賃再次印證了人工智慧公司推動舊金山市中心辦公空間需求的現況。今年，他們的租賃業務占舊金山辦公大樓租賃總量的一半以上，並幫助該市整體空置率自疫情爆發以來首次降至30%以下。

雖然產品仍是個謎，但這份新租約代表著雙方對合作下一階段的實際承諾，為OpenAI和艾夫提供了更多空間，以在舊金山建立規模更大的營運中心。位於近期翻新的泛美金字塔中心對面，位於Sansome街21樓的由BGO和多雇主房地產信託公司擁有，目前尚無法聯繫到這兩家公司置評。

艾維和奧特曼的這家新創公司最初名為io，其雛形誕生於傑克遜廣場歷史街區。疫情期間，艾維為他的設計公司Lovefrom在此聚集了一批低層商業建築。該街區以磚木結構而聞名，這些建築的歷史可以追溯到淘金熱時期。艾維曾公開表示，近40年前他第一次從英國來到美國時，就被這個街區的歷史風貌所吸引。