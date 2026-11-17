兩道水龍捲先後在舊金山國際機場（SFO）以東的水面形成，持續數分鐘後消散。（記者王子涵╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山灣16日中午罕見出現雙水龍捲，兩道漏斗雲先後形成並持續約5分鐘，未登陸。氣象專家指出，冷空氣與較溫暖水面形成不穩定環境，加上旋轉條件才促成此景。

舊金山 灣16日中午時出現罕見景象，兩道水龍捲先後在舊金山國際機場（SFO）以東的水面形成，持續數分鐘後消散，全程未登陸。目擊者形容，看到雙水龍捲同時出現，震撼得忍不住尖叫。

舊金山紀事報報導，氣象觀察家麥卡錫 （Colin McCarthy）先在舊金山國際機場與燭台公園之間的灣面發現第一道水龍捲，隨後又看到第二道從低垂雲層向下延伸。他估計，兩道水龍捲持續約5分鐘，才逐漸消散於陰雲之中。

「我驚呆了，簡直不敢相信，我真的一直在尖叫。」麥卡錫說，「老實說，我想這是我一生見過最美的景象。」

同一天中午過後，國家氣象局另對聖塔克魯茲縣發布龍捲風 警報，之後已解除。截至報導刊出，尚不清楚當地是否有龍捲風觸地。兩起事件雖發生於不同地點，都反映當天天氣的不穩定。

紀事報氣象專家波特（Greg Porter）解釋，水龍捲底部確實會從水面捲起一圈水花，但上方的漏斗雲並不是被吸上天空的海水，而是由水氣形成。國家氣象局指出，水龍捲與陸地龍捲風一樣，可能造成損害與傷害，不過通常在抵達陸地後消散。

波特表示，當天稍早有冷鋒通過灣區，隨後數千呎高空迎來更冷的空氣，灣水與海水卻仍相對溫和。受水面加熱、增濕的空氣迅速上升，進入上方冷空氣，形成有利強陣雨發展的不穩定環境。

但水龍捲形成還需要旋轉條件，山地等地形可能促成氣流旋轉。波特指出，在半島朝向海灣的一側看到這種現象，相當罕見，也出乎意料。

過去蒙特瑞灣及聖塔克魯茲外海也曾出現水龍捲，但這類現象更常見於海水溫暖的南佛羅里達沿岸。報導指出，今年強勁的聖嬰現象，進一步推高原已受氣候變遷影響的海溫，讓雷雨與水龍捲更容易發展。