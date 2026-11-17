經通膨調整後評估，灣區一些城市房價跌至十年來最低，納巴市是其中之一。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 灣區房市出現分化，舊金山房價持續上漲，但東灣與北灣多個郊區因購屋力下降而跌至多年低點，疫情時期的外溢需求已明顯逆轉。

舊金山 沿海地區房價 飆漲已不是新聞，但東灣和北灣房地產市場陷入寒冬卻少有人知道。

舊金山紀事報報導，灣區 目前房價下跌速度最快的，是距離主要科技就業中心相對較遠的郊區城市。房地產網站Zillow的數據顯示，東灣列治文市（Richmond）今年9月的平均房價約60萬1000元，比去年同期低了4.5%；委利賀（Vallejo）也出現類似趨勢，同期房價從去年的54萬9000元跌至51萬7000元，跌幅近6%；納巴市（Napa）房價則從90萬6000元下跌5%至86萬2000元。

事實上，經通膨調整後，納巴市和列治文市今年的平均房價為十年來最低，而委利賀的房價則為2017年以來最低。相較之下，舊金山普通房屋平均房價過去一年飆漲了11%，從129萬元漲至144萬元，儘管仍比2016年時低約8%。

灣區部分城市房價下跌的趨勢反映出新冠疫情時期的房市已逆轉。疫情時期的遠距辦公措施引發民眾對灣區外圍地區住房需求的激增，包括康曲柯士達縣、蘇諾瑪縣、蘇拉諾縣和納巴縣，這些地區向來是無法負擔灣區高房價購屋者的避風港。

一些房地產經紀人表示，現在灣區部分地區房價下跌的最主要原因是：居民購屋能力下降。高房貸利率、持續的通貨膨脹和大規模裁員，都令購屋者感到不安。而大部分屋主，尤其是那些在房貸利率最低時購屋的人，並不急於搬家或降價出售房屋。

在灣區房價較低的地區，房屋遲遲賣不出去的情況並不少見。例如，舊金山10月房屋成交天數中位數僅15天，但在納巴縣為56天。

納巴縣房地產經紀人瓦諾利（Jim Vanoli）說：「酒鄉確實蘊藏著許多財富，但和住在聖塔克拉拉縣的科技人士相比還是差多了。」

不過，東灣房地產經紀人溫克勒（Daniel Winkler）表示，灣區大部分地區的上市房屋數量仍然吃緊，這對購屋者來說無疑是個壞消息。他還表示，一些因舊金山房價太高而買不到房子的首次購屋者，已開始將目標轉移到東灣地區，例如柏克萊。