本周中期，「大氣河流」可能為舊金山灣區帶來多達五吋的降雨及巨浪，並引發沿海洪澇擔憂。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山灣區本周將遭風暴系統與大氣河流雙重打擊，帶來3至5吋降雨、強風、巨浪與潮汐洪水風險，且可能延續至12月中旬。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，繼上周末的降雨，一個強大的風暴系統本周即將對舊金山灣區 發起持續數天的「雙重打擊」，給該地區帶來三至五吋的降雨，同時再次掀起巨浪，引發沿海洪澇擔憂。

隨著聖嬰現象（El Niño ）波及加州 ，這可能標誌著持續數周、降水異常充沛的時期的開始，並將一直持續到12月中旬。

「大氣河流」（Atmospheric river）將給周三（18日）早高峰帶來大雨，凌晨4時至中午期間，陣陣豪雨和陣風（時速超過35哩）將使這段時段變得十分難熬。該地區在短短六小時內將迎來總降雨量1至1½吋的強降雨，很可能導致道路和匝道大面積積水，並在一些著名的積水點（尤其是舊金山）引發排水問題。渡輪和BART服務的延誤幾乎是必然的。

一個強低壓系統將於周三至周四（19日）期間緩慢直撲舊金山灣區，這將導致該地區在周三下午，尤其是周三傍晚、夜間及周四大部分時間持續遭遇陣雨，甚至可能引發雷暴或漏斗雲。大多數預報模型顯示，周三和周四舊金山的降雨量都將超過一吋。

周四上午巨浪和潮汐洪水將威脅舊金山及沿海地區，但最大的擔憂可能是周四早晨的高潮周期。幾周以來，潮位一直比正常水平高出約一呎，這主要歸因於聖嬰現象的影響。

預計舊金山的周四晨間高潮將在上午7時15分左右達到5.3呎的峰值，氣壓下降會使海平面上升幾吋，從而加劇潮位升高帶來的影響。

此外，周三還將形成新一輪強浪，並持續至周四。在雷耶斯角（Point Reyes）和鴿子角（Pigeon Point）之間的沿海水域，浪高將達到約10至15呎。海浪將猛烈衝擊海岸沿線的任何物體，海水將更深地湧入海灘，並造成間歇性洪水。

預計在經歷周一下午持續至周二晚間的36小時乾爽期後，到周五前，可能會有另外二至五吋的降雨。

所有跡象都表明，從感恩節到聖誕節前夕，降雨總量將持續增加；到12月中旬，舊金山灣區累計降雨量達到10吋甚至更多，大約相當於舊金山整個冬季通常降雨量的四分之三，而此時冬季在理論上尚未正式開始。