入境美國的旅客須申報攜帶的農業產品，包括商業包裝的茶葉、咖啡和香料等。（記者邵敏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： CBP提醒返美旅客，行李中攜帶茶葉、咖啡、香料與火鍋底料等農產品都要如實申報，否則可能面臨最高1000元罰款，相關物品也會遭沒收銷毀。

華人 回國探親、旅遊後返美，不少人習慣在行李箱中攜帶茶葉、咖啡 、火鍋調味料等地方特產。海關暨邊境 保護局（CBP）最新提醒，所有入境旅客都必須申報攜帶的農業產品，包括商業包裝的茶葉、咖啡和香料等，若未申報禁止入境的農業產品，可能面臨最高1000元罰款，相關物品也會被沒收及銷毀。

據NepYork報導，CBP日前發布相關指南提醒旅客，個人攜帶入境的烘焙咖啡、充分乾燥的茶葉及普通研磨香料，通常可以入境，但必須主動申報。部分植物成分可能使茶葉、咖啡或香料受限制、禁止入境。華人常攜帶入境的火鍋底料及各類調味料，也可能含需申報的植物成分，應如實申報，具體能否入境則由海關根據產品成分及檢疫規定決定。

CBP表示，旅客若如實申報所有攜帶的農業產品，即使海關最終認定某些物品不符合入境要求，也不會因為這些已申報物品被拒絕入境而受到處罰。但如果旅客沒有申報禁止入境物品，則可能面臨民事罰款。首次涉及非商業數量的違規產品，罰款最高可達1000元。

據CBP指南，一些含有水果或蔬菜葉片、種子的茶葉及香料受入境限制，其中包括柑橘類植物的葉片及種子。不過，也有部分例外，例如符合商業包裝及特定沖泡等條件的柑橘類花草茶，可獲准入境。檢查人員會核查產品，判斷是否符合入境要求，以及是否可能將有害外來病蟲害或疾病帶入美國。

CBP提醒，農業產品申報要求適用托運行李、隨身行李。旅客應在海關申報表中如實申報，並盡量保留食品原包裝及購買收據，以便檢查人員確認產品原產地。此外，準備攜帶咖啡種子及其他用於種植的植物材料入境者，也應留意相關限制。CBP指出，用於種植的咖啡種子及其他植物部分，禁止進入夏威夷或波多黎各；部分植物品種還可能因為屬於受保護的瀕危物種而受到額外限制。

CBP也指出，從海外商家購買食品並郵寄到美國，與旅客自行攜帶食品入境，適用的規定並不完全相同。海外商家向美國寄送食品，通常必須在郵寄前向食品暨藥物管理局（FDA）提交食品進口提前通知。不過，旅客放在個人行李中攜帶的食品，以及寄給美國境內另一名個人的食品，通常可以豁免提前通知要求，但仍須遵守禁止或限制農業產品入境的規定。