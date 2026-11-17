AI摘要 文章摘要整理： 舊金山億萬富翁梅塔與妻子擬投入約600萬元，為當地10歲以下兒童提供每人100元的投資帳戶資金，盼孩子長大後受惠於複利與城市未來。

如果現在年齡10歲或10歲以下，並且住在舊金山 ，好消息是：2016年至2024年間出生的舊金山兒童，每人均可獲得100元的投資帳戶資金。這筆款項由舊金山當地億萬富翁、創投家梅塔(Neil Mehta)及其妻子賈許(Jash Mehta)捐贈。

「舊金山標準」報導，這對夫婦為這項計畫投入約600萬元，經費將透過聯邦財政部、最終存入被稱為「川普帳戶」(Trump Accounts)的兒童投資帳戶中。這些資金將被投入到S&P 500指數基金。所有擁有有效社會安全號碼的美國公民兒童，均有資格開設此類帳戶；此外，2025年至2028年間出生的兒童，還可獲得1000元的聯邦種子資金(federal seed money)。

家長需透過政府指定的應用程式(App)申領這些帳戶，以便讓孩子獲得這筆資金。在孩子年滿18歲那年的1月1日之前，帳戶內的資金無法提領。此後，帳戶將參照個人退休帳戶(IRA)進行管理；若提取資金用於支付大學學費、購買首間房屋或作為退休金 ，則可能涉及稅款或罰金。

梅塔為創投公司「Greenoaks Capital」創辦人。他希望，孩子們在成年後也能讓這筆錢繼續留在帳戶裡，他將複利效應譽為「世界第八大奇蹟」(the eighth wonder of the world.)。

梅塔在舊金山長大，目前往返於舊金山市區與灣區城市塢德賽(Woodside)兩地居住。2024年，他因支持一項旨在振興社區的基金而備受關注。該基金斥資數千萬元，購入Fillmore街上的多棟建築。他已承諾為該項目投入一億元，並表示已將自己在這項投資中的權益、捐贈給非營利組織。

今年夏天，基金又以860萬元購買同一街區內的另一棟建築。這些收購行為，引發部分社區團體的不滿，他們擔心，此舉會導致居民被迫搬離，並讓億萬富翁掌控社區；但梅塔堅稱，他所做的只是對社區進行單純投資。

在談及向舊金山兒童提供捐贈的初衷時，他也表達相同看法。

梅塔認為，舊金山一直是一個堅信明天會比今天更好的地方。因為如此，這座城市才孕育出如此多非凡的發明與機遇。他與妻子希望在這裡成長的孩子們，也能感受到同樣的樂觀精神，並能在這座城市所創造的未來，擁有屬於自己的一小片天地。