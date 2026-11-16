金山11歲病獅攜伴侶赴科州養老 場館或預留給大熊貓

人工飼養的非洲獅通常壽命為15至20年，Marvella和Jasiri都已進入老年。雖然兩頭獅子仍然敏捷、行動自如，但已開始出現一些行動上的困難。（舊金山動物園提供）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山動物園將把11歲雄獅Jasiri與12歲雌獅Marvella送往科州庇護所安養，因Jasiri有脊椎疾病且場地已不適合牠們。

舊金山 動物園僅存的兩隻非洲獅，11歲的雄獅Jasiri和12歲的雌獅Marvella，將於明年通過美國動物園與水族館協會非洲獅物種生存計畫，轉移到科羅拉多州基恩斯堡（Keenesburg）的野生動物庇護所（Wild Animal Sanctuary）。舊金山動物園11日發表聲明稱，此舉是更好滿足她們年老後的福利需求。

動物園首席動物官斯威尼（Roger Sweeney）表示，考慮到Jasiri的年齡和健康狀況，牠患有遺傳性脊椎疾病，以及希望讓牠與雌獅Marvella作為一對伴侶一起轉移，選擇很有限，因為發現大多數認證動物園都無法同時收容兩頭年老的動物。他們們決定進一步考慮庇護所這個選項，而十次中有十次，Wildlife Animal Sanctuary都是最好的選擇。

動物園早在今年5月就做出了為獅子另覓新家的艱難決定，因為牠們目前所在的獅子館已被預留給未來的中國大熊貓。儘管大熊貓是否如期到來尚未正式確認，但動物園決定為獅子另找新家，因為園中的獅子館被認為已不再適合這對年老的獅子。特別是Jasiri由於脊椎疾病，需要平坦的地面才能安全行動，而目前的戶外獸穴地形不平、有岩石高台，給這對年老的獅子帶來了身體上的挑戰。

斯威尼說：「重要的是，Wild Animal Sanctuary有寬敞的圍場和平坦、自然的地面，適合Jasiri的身體狀況。Jasiri可以在這裡接受的物理治療和康復，而且牠和Marvella可以繼續作為一對伴侶生活在一起。」

根據協議，這兩頭獅子的所有權仍歸動物園，庇護所為借養。庇護所須向動物園提供報告和最新情況，讓園方隨時了解兩頭獅子的狀況。

據院方介紹，Jasiri於2015年出生在該動物園。Jasiri剛滿一歲時就被診斷出患有先天性脊椎疾病，影響了牠的力量和協調能力。由於矯正手術風險很大，牠一生都在接受持續的物理治療，以及動物園獸醫和動物護理團隊的悉心照料。人工飼養的非洲獅通常壽命為15至20年，Marvella和Jasiri都已進入老年。雖然兩頭獅子仍然敏捷、行動自如，但已開始出現一些行動上的困難。