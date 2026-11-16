我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉美賢被淋了一身綠色黏液 獲頒「最受歡迎女運動員」

查理國王78歲生日 自嘲屹立不搖 但「偶有零件脫落」

金山11歲病獅攜伴侶赴科州養老 場館或預留給大熊貓

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
人工飼養的非洲獅通常壽命為15至20年，Marvella和Jasiri都已進入老...
人工飼養的非洲獅通常壽命為15至20年，Marvella和Jasiri都已進入老年。雖然兩頭獅子仍然敏捷、行動自如，但已開始出現一些行動上的困難。（舊金山動物園提供）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山動物園將把11歲雄獅Jasiri與12歲雌獅Marvella送往科州庇護所安養，因Jasiri有脊椎疾病且場地已不適合牠們。

舊金山動物園僅存的兩隻非洲獅，11歲的雄獅Jasiri和12歲的雌獅Marvella，將於明年通過美國動物園與水族館協會非洲獅物種生存計畫，轉移到科羅拉多州基恩斯堡（Keenesburg）的野生動物庇護所（Wild Animal Sanctuary）。舊金山動物園11日發表聲明稱，此舉是更好滿足她們年老後的福利需求。

動物園首席動物官斯威尼（Roger Sweeney）表示，考慮到Jasiri的年齡和健康狀況，牠患有遺傳性脊椎疾病，以及希望讓牠與雌獅Marvella作為一對伴侶一起轉移，選擇很有限，因為發現大多數認證動物園都無法同時收容兩頭年老的動物。他們們決定進一步考慮庇護所這個選項，而十次中有十次，Wildlife Animal Sanctuary都是最好的選擇。

動物園早在今年5月就做出了為獅子另覓新家的艱難決定，因為牠們目前所在的獅子館已被預留給未來的中國大熊貓。儘管大熊貓是否如期到來尚未正式確認，但動物園決定為獅子另找新家，因為園中的獅子館被認為已不再適合這對年老的獅子。特別是Jasiri由於脊椎疾病，需要平坦的地面才能安全行動，而目前的戶外獸穴地形不平、有岩石高台，給這對年老的獅子帶來了身體上的挑戰。

斯威尼說：「重要的是，Wild Animal Sanctuary有寬敞的圍場和平坦、自然的地面，適合Jasiri的身體狀況。Jasiri可以在這裡接受的物理治療和康復，而且牠和Marvella可以繼續作為一對伴侶生活在一起。」

根據協議，這兩頭獅子的所有權仍歸動物園，庇護所為借養。庇護所須向動物園提供報告和最新情況，讓園方隨時了解兩頭獅子的狀況。

據院方介紹，Jasiri於2015年出生在該動物園。Jasiri剛滿一歲時就被診斷出患有先天性脊椎疾病，影響了牠的力量和協調能力。由於矯正手術風險很大，牠一生都在接受持續的物理治療，以及動物園獸醫和動物護理團隊的悉心照料。人工飼養的非洲獅通常壽命為15至20年，Marvella和Jasiri都已進入老年。雖然兩頭獅子仍然敏捷、行動自如，但已開始出現一些行動上的困難。

精華 FAQ

  • 園方認為兩隻獅子已進入老年，現有獅子館地形不利於牠們活動，尤其Jasiri有脊椎疾病，需要更平坦安全的環境，因此選擇庇護所安養。

  • Jasiri自幼患有先天性脊椎疾病，影響力量與協調，且需要持續物理治療。園方因此優先考量能提供平坦地面、復健空間與較佳照護的庇護所。

  • 園方表示這家庇護所擁有寬敞圍場與平坦自然地面，符合Jasiri的身體需求，也能讓牠與Marvella繼續作為伴侶共同生活，並由園方持續掌握狀況。

舊金山

上一則

專家：黃仁勳風波 不影響台灣九合一選情

下一則

1號提案通過 南灣開發案盼重啟 全州可望興建4萬戶平價住宅

延伸閱讀

熊貓「平平」、「福雙」亮相亞特蘭大動物園 萌翻粉絲

熊貓「平平」、「福雙」亮相亞特蘭大動物園 萌翻粉絲
大貓熊「平平」與「福雙」在美亮相 中大使：中美落實元首會晤成果

大貓熊「平平」與「福雙」在美亮相 中大使：中美落實元首會晤成果
送愛犬安樂死卻驚見牠活在別人家 動物醫院被控「拿錢不辦事」

送愛犬安樂死卻驚見牠活在別人家 動物醫院被控「拿錢不辦事」
旅美大熊貓「平平」「福雙」亮相 猛嗑竹子、蛋糕

旅美大熊貓「平平」「福雙」亮相 猛嗑竹子、蛋糕
動物下班、燈籠接班 屋崙動物園今晚起變身

動物下班、燈籠接班 屋崙動物園今晚起變身

熱門新聞

聖塔克拉拉縣統計顯示，縣內有378名退伍軍人無家可歸。（記者龔玥╱攝影）

保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業

2026-11-12 15:48
曼德爾想捐給舊金山市的土地。(谷歌地圖)

加州男想賣價值575萬土地 鄰居齊反對 只好捐市府

2026-11-13 22:15
威善高在聲明中說，「歸根究柢，市值兆元的企業，絕不能對深刻影響所有美國人的技術擁有不受制衡的權力。企業在缺乏公共監督下，如同『蠻荒西部』般掌控科技的時代，必須結束。」（記者王子涵／攝影）

裴洛西繼任者評黃仁勳：科技業的「蠻荒西部」時代必須結束

2026-11-12 15:41
Forestr.org的「餘果採收計畫」，40名志工不到兩小時採收1488磅柿子，分享豐收喜悅。再依數量及需求送往食物銀行、教會與社區供餐廚房。（主辦單位提供）

柿子餘果吃不完也不浪費 卡斯楚谷40志工不到2小時採1488磅

2026-11-12 01:18
台灣事實查核中心11日指出，網傳黃仁勳妻子洛莉回應音檔高度疑似為AI合成，目前查無她公開發布相關聲明的可靠來源。（截自台灣事實查核中心網站）

網傳黃仁勳妻子洛莉聲明 台灣事實查核中心：音檔疑為AI合成

2026-11-11 15:15
從童年動盪到登上矽谷巔峰，黃仁勳的人生有戲劇性的起落。（路透）

從動盪童年到矽谷巔峰 黃仁勳戲劇性起落

2026-11-13 16:13

超人氣

更多 >
開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽

開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽
貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要

貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要
華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖

華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖
公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走

公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走
韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援

韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援