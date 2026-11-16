1號提案通過 南灣開發案盼重啟 全州可望興建4萬戶平價住宅

加州選民以59%的支持率通過1號提案，授權州政府發行逾110億元債券，投入退伍軍人及符合收入資格家庭的住房計畫，預計可推動全州約四萬戶平價住宅興建。示意圖。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 加州通過1號提案後，州政府將發債投入平價住宅，預計興建約4萬戶；南灣團體認為，這筆資金可讓聖塔克拉拉縣多個停滯建案重新啟動。

加州 選民以59%的支持率，通過1號提案（Proposition 1），授權州政府發行逾110億元債券 ，投入退伍軍人及符合收入資格家庭的住房計畫，預計可推動全州約4萬戶平價住宅興建。聖塔克拉拉縣目前有大批平價住宅項目等待資金到位，地方住房團體認為，這筆資金有望為南灣停滯中的住宅開發計畫帶來轉機。

根據聖荷西焦點（San José Spotlight）報導，矽谷 平價住房倡議組織主任威廉斯（Regina Celestin Williams）表示，聖塔克拉拉縣目前已有大量住宅項目準備就緒，只待資金投入即可動工。她指出，該縣2016年通過的A號提案（Measure A）是一項9.5億元的住房債券計畫，主要協助低收入、極低收入家庭，以及面臨居住迫遷風險的居民。這項資金已逐漸用盡，因此州政府必須提供新的資源，讓相關住宅項目得以延續。

威廉斯表示，地方團體已建立住房開發所需的合作關係及執行機制，如今最迫切的需求就是資金。她感謝選民支持1號提案，認為平價住房建設必須持續推進。

透過A號提案的資金，聖塔克拉拉縣至今已興建超過6800戶平價住宅，已有逾1萬人入住相關公寓，約60%的開發項目已經完工。她指出，當地已累積住房建設所需的基礎設施與合作網絡，但若沒有新的資金來源，後續項目仍難以推進。

對於平價住房的重要性，居民奧爾蒂斯（Rocio Carrillo-Ortiz）有切身體會。她最近與伴侶分開後，曾短暫帶著三名子女住進父母的客房，直到找到合適的平價住宅。她表示，如今終於能為孩子提供穩定的住所，也有足夠空間讓一家人生活，讓她感到安心。她身邊不少親友因生活開銷過高，被迫搬離聖塔克拉拉縣，甚至離開加州或美國，因此平價住房對居民而言十分重要。

威廉斯指出，許多居民其實距離無家可歸只有一步之遙，可能只因失去一份薪水、遭遇疾病或突發事故，就無力繼續支付房租。她認為，政府必須在更多人陷入無家可歸困境之前，以足夠規模興建可負擔住宅。第1號提案的資金分配中，逾70億元將用於協助陷入停滯的平價住宅開發項目重新啟動，其中大部分將興建出租公寓；另有約10億元用於協助低收入及中等收入家庭購屋。

矽谷住房信託基金執行長拉莫斯（Noni Ramos）表示，灣區約半數租屋家庭的房租支出已超過家庭總收入的30%，而收入最低的租戶更將大部分薪水用於支付住房費用。她表示，平價住房不只是解決居住問題，也能減輕家庭經濟壓力，讓家長有更多時間陪伴孩子，並讓不同收入階層的人都能在加州生活。