我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉美賢被淋了一身綠色黏液 獲頒「最受歡迎女運動員」

查理國王78歲生日 自嘲屹立不搖 但「偶有零件脫落」

在舊金山買獨棟住宅需年收逾30萬 租屋也需16.8萬

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
在舊金山都會區購買一棟典型的獨棟住宅需要家庭年收入約30.7萬元，但在當地租房也...
在舊金山都會區購買一棟典型的獨棟住宅需要家庭年收入約30.7萬元，但在當地租房也並非易事，10月份的平均租金約為4200元，意味著需要家庭年收入16.8萬元。示意圖。(本報檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

Zillow報告指出，舊金山灣區無論買房或租屋都極為昂貴，購屋需年收30.7萬元、租屋也要16.8萬元，遠超多數家庭收入。

如果您買不起舊金山灣區的房子，不必擔心，因為您可能同樣也租不起。

這是房地產資訊公司Zillow最新報告的結論。報告指出，在舊金山都會區購買一棟典型的獨棟住宅（single-family home），需要家庭年收入約30.7萬元。但在當地租房也並非易事，10月份的平均租金約為4200元，意味著需要家庭年收入16.8萬元。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在舊金山都會區（包括舊金山、阿拉米達縣、馬連縣、聖馬刁縣和康曲柯士達縣）購屋所需的收入，在美國人口最多的50個都會區中排名第二。在聖塔克拉拉縣和聖比尼託縣組成的聖荷西都會區，購屋成本甚至更高，約需40.5萬元。而在聖荷西地區租一間普通住宅，所需的收入不到購屋成本的一半，約19.1萬元。

Zillow的分析假設家庭住房支出不超過其收入的30%，而購屋者支付20%的首付。

但所有這些六位數的數字都遠高於灣區大多數家庭的收入。根據美國人口普查局的最新數據，去年舊金山都會區的家庭收入中位數僅13.6萬元。約35%的家庭（包括合租家庭）的收入至少為20萬元，這是人口普查數據中的最高收入區間。

聖荷西地區的收入較高，中位數為16.6萬元，42%的家庭年收入至少達到20萬元。與舊金山都會區不同，南灣地區的房價實際上正在下降。儘管如此，即使對於許多高收入家庭來說，那裡的房價仍然過高，難以負擔。

光是首付就可能讓許多家庭連看房的機會都沒有。Zillow估計，舊金山地區一棟中等價位的房子售價約為120萬元，這意味著買家需要預付約24萬元。

這筆鉅款加上高昂的抵押貸款利率，正是Zillow認為在灣區租房通常比買房更划算的兩個原因。但租屋者，包括那些不租房子的人，也同樣面臨支出激增的困境，在經歷了多年的租金降溫之後，灣區的租金成長速度位居全美之首。Zillow的另一項分析顯示，舊金山都會區只有不到三分之一的出租房源適合年收入10萬元的家庭，而10萬元大致是該地區租屋者的家庭收入中位數。

精華 FAQ

  • 依Zillow估算，在舊金山都會區購買一棟典型的獨棟住宅，家庭年收入約需30.7萬元，且假設首付20%、住房支出不超過收入的30%。

  • 舊金山都會區10月平均租金約4200元，若依住房支出不超過收入30%推算，租屋家庭年收入也要約16.8萬元，對多數人仍是沉重負擔。

  • 舊金山都會區家庭收入中位數僅13.6萬元，聖荷西都會區較高為16.6萬元，但購屋所需收入更達40.5萬元，顯示南灣即使收入較高，房價仍普遍難負擔。

舊金山 灣區 租金

上一則

金山11歲病獅攜伴侶赴科州養老 場館或預留給大熊貓

下一則

世界日報「銀髮樂齡生活展」 助長者樂活充實下半場

延伸閱讀

10年間省錢率翻倍 南加租房比買房划算

10年間省錢率翻倍 南加租房比買房划算

加州Q3獨立屋中位價跌破90萬 仍僅19%家庭買得起

加州Q3獨立屋中位價跌破90萬 仍僅19%家庭買得起
加州租屋族愈來愈不願搬家 逾3成同一住所至少住5年

加州租屋族愈來愈不願搬家 逾3成同一住所至少住5年

AI人才湧入 舊金山單房公寓月租飆破4430元

AI人才湧入 舊金山單房公寓月租飆破4430元
台灣人著眼鳳凰城房市 有人19萬元老屋翻倍賣 持14間房

台灣人著眼鳳凰城房市 有人19萬元老屋翻倍賣 持14間房

熱門新聞

聖塔克拉拉縣統計顯示，縣內有378名退伍軍人無家可歸。（記者龔玥╱攝影）

保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業

2026-11-12 15:48
曼德爾想捐給舊金山市的土地。(谷歌地圖)

加州男想賣價值575萬土地 鄰居齊反對 只好捐市府

2026-11-13 22:15
威善高在聲明中說，「歸根究柢，市值兆元的企業，絕不能對深刻影響所有美國人的技術擁有不受制衡的權力。企業在缺乏公共監督下，如同『蠻荒西部』般掌控科技的時代，必須結束。」（記者王子涵／攝影）

裴洛西繼任者評黃仁勳：科技業的「蠻荒西部」時代必須結束

2026-11-12 15:41
Forestr.org的「餘果採收計畫」，40名志工不到兩小時採收1488磅柿子，分享豐收喜悅。再依數量及需求送往食物銀行、教會與社區供餐廚房。（主辦單位提供）

柿子餘果吃不完也不浪費 卡斯楚谷40志工不到2小時採1488磅

2026-11-12 01:18
台灣事實查核中心11日指出，網傳黃仁勳妻子洛莉回應音檔高度疑似為AI合成，目前查無她公開發布相關聲明的可靠來源。（截自台灣事實查核中心網站）

網傳黃仁勳妻子洛莉聲明 台灣事實查核中心：音檔疑為AI合成

2026-11-11 15:15
從童年動盪到登上矽谷巔峰，黃仁勳的人生有戲劇性的起落。（路透）

從動盪童年到矽谷巔峰 黃仁勳戲劇性起落

2026-11-13 16:13

超人氣

更多 >
開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽

開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽
貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要

貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要
華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖

華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖
公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走

公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走
韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援

韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援