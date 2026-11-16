在舊金山買獨棟住宅需年收逾30萬 租屋也需16.8萬

在舊金山都會區購買一棟典型的獨棟住宅需要家庭年收入約30.7萬元，但在當地租房也並非易事，10月份的平均租金約為4200元，意味著需要家庭年收入16.8萬元。示意圖。(本報檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： Zillow報告指出，舊金山灣區無論買房或租屋都極為昂貴，購屋需年收30.7萬元、租屋也要16.8萬元，遠超多數家庭收入。

如果您買不起舊金山灣區 的房子，不必擔心，因為您可能同樣也租不起。

這是房地產資訊公司Zillow最新報告的結論。報告指出，在舊金山都會區購買一棟典型的獨棟住宅（single-family home），需要家庭年收入約30.7萬元。但在當地租房也並非易事，10月份的平均租金 約為4200元，意味著需要家庭年收入16.8萬元。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在舊金山都會區（包括舊金山、阿拉米達縣、馬連縣、聖馬刁縣和康曲柯士達縣）購屋所需的收入，在美國人口最多的50個都會區中排名第二。在聖塔克拉拉縣和聖比尼託縣組成的聖荷西都會區，購屋成本甚至更高，約需40.5萬元。而在聖荷西地區租一間普通住宅，所需的收入不到購屋成本的一半，約19.1萬元。

Zillow的分析假設家庭住房支出不超過其收入的30%，而購屋者支付20%的首付。

但所有這些六位數的數字都遠高於灣區大多數家庭的收入。根據美國人口普查局的最新數據，去年舊金山都會區的家庭收入中位數僅13.6萬元。約35%的家庭（包括合租家庭）的收入至少為20萬元，這是人口普查數據中的最高收入區間。

聖荷西地區的收入較高，中位數為16.6萬元，42%的家庭年收入至少達到20萬元。與舊金山都會區不同，南灣地區的房價實際上正在下降。儘管如此，即使對於許多高收入家庭來說，那裡的房價仍然過高，難以負擔。

光是首付就可能讓許多家庭連看房的機會都沒有。Zillow估計，舊金山地區一棟中等價位的房子售價約為120萬元，這意味著買家需要預付約24萬元。

這筆鉅款加上高昂的抵押貸款利率，正是Zillow認為在灣區租房通常比買房更划算的兩個原因。但租屋者，包括那些不租房子的人，也同樣面臨支出激增的困境，在經歷了多年的租金降溫之後，灣區的租金成長速度位居全美之首。Zillow的另一項分析顯示，舊金山都會區只有不到三分之一的出租房源適合年收入10萬元的家庭，而10萬元大致是該地區租屋者的家庭收入中位數。