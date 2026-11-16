世界日報「銀髮樂齡生活展」 助長者樂活充實下半場

由世界日報主辦、北加福智（BWNC）協辦的「2026銀髮樂齡生活展」，11月15日在金山灣區華僑文教服務中心舉行。(記者王湘涵╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 世界日報與北加福智在金山灣區舉辦銀髮樂齡生活展，透過醫療、退休規畫、科技與表演活動，推廣健康樂活的高齡生活。

由世界日報 主辦、北加 福智（BWNC）協辦的「2026銀髮樂齡生活展」，11月15日在金山灣區 華僑文教服務中心舉行。活動集結中醫義診、多場專題講座、健身律動及舞蹈表演，現場各類健康與生活服務攤位人潮絡繹不絕、氣氛熱烈，吸引大批灣區長者、家屬及社區民眾攜家帶眷共同參與。

開幕式上，金山灣區華僑文教中心主任王偉讚致詞表示，世界日報長期關心僑胞生活與健康，舉辦如此有意義的活動嘉惠社區。

面對高齡化趨勢，王偉讚分享台灣在銀髮照護與社區化樂齡方案上的豐富資源，並提到台灣觀光署目前針對曾於2023年後訪台、再次重遊的旅客推出5000元新台幣悠遊卡抽獎優惠，歡迎灣區僑胞返台體驗進步的長照環境或規畫退休生活。

世界日報代表李銘濱總經理致詞指出，舉辦銀髮生活展的初衷，在於傳達「樂齡不應只是年齡的增長，更應是積極、健康與充實的生活態度」。他希望透過整合醫療健康、退休規畫、AI智慧科技與失智照護等多元資訊，不僅服務長輩，更能吸引年輕世代與家人一同參與、關心長者生活，打造跨世代共融的交流平台。

協辦單位北加福智代表俞梅妮表示，北加福智自2004年成立以來致力於推動心靈與生命成長，今年已是第七年參與這項盛會，深感榮幸。她特別介紹北加福智正在推動的愛心送餐活動，去年已送出近5000份餐盒給灣區無家可歸者與低收入家庭，今年目標更提升至6000份，期盼在感恩節與聖誕佳節前夕為社區傳遞溫暖。

本次生活展內容豐富多元、動靜皆宜。在健康照護方面，加州註冊中醫師陳麗玲以望、聞、問、切四診合參提供養生建議。太初療癒診所楊彼德醫師則示範傳統點穴撥筋與雷火神針手法，義診攤位前排滿體驗民眾。

專題講座同樣座無虛席。北一女校友會吳幼如分享「精彩下半場」退休心理調適與居家防跌。台灣物理治療師申孺筠帶領長輩實作小腿圍量測與椅子坐站檢測，傳授中西整合「存肌本」秘訣；園藝專家王千龍也帶來「樂活園藝」分享。

因應科技與高齡照護新趨勢，群聯電子美國辦公室業務經理詹筱彤解析醫院院內運行AI如何兼顧智慧醫療與隱私；戴維斯加大醫療中心資深系統整合工程師陳惠媖教導長者善用手機與Apple Watch管理健康。

阿滋海默症協會北加州分會社區參與主任張珮寧，針對歲末佳節分享失智友善的節慶照護技巧。另有Scan Health（Amy Lai）及百齡園代表帶來實用健康與規畫資訊。

舞台區則北加福智花羽舞蹈團優雅開場，北一女校友會健身班老師游菀瑜帶領全場大跳「YoYo健身操」，在灣區教舞25年的陳萍老師也率領「熱舞120班」展現活力。

為回饋熱情參與的民眾，主辦單位特別安排三階段免費抽獎。獎品涵蓋康寶食品大禮包、太子牌禮盒、心田有機茶禮盒與新竹米粉、杉釦富（ShineCo）眼罩與足浴桶，壓軸最大獎更送出長榮航空舊金山—台北豪華經濟艙來回機票一張，讓現場民眾滿載而歸，為活動畫下圓滿句點。

攤位前人頭攢動。（記者龔玥╱攝影）

由世界日報主辦、北加福智（BWNC）協辦的「2026銀髮樂齡生活展」，11月15日在金山灣區華僑文教服務中心舉行。(記者王湘涵╱攝影)

僑教中心主任王偉讚表示活動很有意義。（記者龔玥╱攝影）

北加福智代表俞梅妮表示，福智一直關心銀髮群體。（記者龔玥╱攝影）

食品攤位很受歡迎。（記者龔玥╱攝影）

世界日報代表李銘濱總經理致辭。（記者龔玥/攝影）

壓軸最大獎更送出長榮航空舊金山—台北豪華經濟艙來回機票一張，讓現場民眾滿載而歸，為活動畫下圓滿句點。右為世界日報舊金山社總經理李銘濱。(記者王湘涵╱攝影)

不少長者對有機食品感興趣。（記者龔玥/攝影）

北加福智花羽舞蹈團帶來舞蹈表演。（記者龔玥╱攝影）