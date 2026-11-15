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Safeway推小份量中式美食 叫陣Costco

記者龔玥/聖荷西報導
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包含餃子、小籠包等。（記者龔玥/攝影）
包含餃子、小籠包等。（記者龔玥/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山灣區部分Safeway引進多款小包裝中式與亞洲冷凍食品，以叉燒包、小籠包、水餃等吸引華裔顧客，主打方便、少量與好嘗鮮，對不想去亞洲超市的人更實用。

近日，在舊金山灣區部分Safeway超市的冷凍食品區，不少細心的華裔顧客發現，原本以美式披薩、炸雞為主的冰櫃，如今悄悄出現大量熟悉的中式及亞洲美食。從港式叉燒包、小籠包，到干貝鮮蝦水餃、日式燒賣，各式亞洲風味琳瑯滿目，吸引不少華人駐足選購。

與倉儲式超市Costco動輒三至四磅的大包裝相比，Safeway引進的這批中式面點多以一至兩磅（約400至800克）的小包裝為主。不少消費者認為，小包裝不僅較不占冰箱空間，也降低了嘗試新產品的成本，尤其適合單身族及小家庭。

冷凍冰櫃內的選擇相當豐富。麵點方面，除了味全經典港式叉燒包，也有Signature Select自有品牌推出的蒸包及小籠包，只需微波或上鍋蒸熟即可食用，方便早晨趕時間上班族。

水餃與煎餃選擇同樣多元，除了常見的Ling Ling煎餃，還有味全手藝水餃，包括豬肉韭菜、三鮮灌湯、干貝鮮蝦等口味，以及 Bibigo韓式蒸餃。此外，Ajinomoto日式燒賣、味全港式蝦雲吞也都能在冷凍櫃找到，讓消費者在家就能煮出一碗雲吞麵。其他商品還包括上海蔬菜春捲，及Tai Pei陳皮雞、炒飯等獨立碗裝餐點。

住在附近的華裔居民李女士表示，以前想吃水餃或叉燒包，往往得去大賣場買一大包，吃上好幾週也未必吃得完，還占用冰箱空間。她說，Safeway 這種小包裝正好夠一兩餐的量，今天想吃韭菜豬肉，明天想換蝦餃，隨買隨吃，嘗鮮完全沒有負擔。

隨著灣區亞洲美食需求增加，主流連鎖超市的冷凍食品選擇也愈趨多元。對不想特地開車前往亞洲超市，或不需要大量採購的消費者而言，這類小份量亞洲冷凍食品，讓購買熟悉家鄉味變得更加方便。

相比於大包裝，小包裝更適合人數不多的家庭。（記者龔玥/攝影）
相比於大包裝，小包裝更適合人數不多的家庭。（記者龔玥/攝影）

其中不少是中式餐點。（記者龔玥/攝影）
其中不少是中式餐點。（記者龔玥/攝影）

safeway上架小包裝速食。（記者龔玥/攝影）
safeway上架小包裝速食。（記者龔玥/攝影）

精華 FAQ

  • Safeway在部分灣區門市冷凍櫃加入多款中式與亞洲食品，包括港式叉燒包、小籠包、各式水餃、煎餃、燒賣、蝦雲吞、春捲與獨立碗裝餐點。

  • 相較Costco常見的3至4磅大包裝，Safeway主打1至2磅的小份量設計。這讓消費者更容易在有限冰箱空間內保存，也降低試買新口味的成本。

  • 因為小包裝剛好符合1到2餐需求，不必一次買太多而吃不完，也不會長期占用冰箱空間。對單身族、小家庭或想偶爾換口味的人都很方便。

Costco 水餃 華裔

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