聖荷西餐廳 一度取下黃仁勳紀念牌匾

聖荷西Denny's餐廳紀念黃仁勳成就的牌匾被取下一日後再度被掛上。圖為Denny's執行長瓦拉德2023年頒發這塊牌匾給黃仁勳的情景。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西Denny's餐廳一度撤下紀念黃仁勳創業歷史的牌匾，隔日又重新掛回；同時黃仁勳因婚外情辭任Nvidia執行長，FBI也已展開調查。

在前Nvidia執行長黃仁勳 醜聞曝光後，他曾經工作過的聖荷西 Denny's餐廳取下為紀念其成就的牌匾，但一日後又重新掛上。

灣區NBC電視台報導，這塊表彰牌匾是Denny's餐廳執行長瓦拉德（Kelli Valade）於2023年9月26日頒給黃仁勳的，牌匾上標明下方卡座正是黃仁勳當年構思創立Nvidia的地方。然而，這塊牌匾12日被人發現已被移除。

相隔一日，Denny's餐廳宣布，已將這塊牌匾重新掛上。

Denny's餐廳對外發出聲明說：「我們重新掛上這塊牌匾，是為了紀念傑出創業人士在本餐廳曾經有過的對話，正是這些對話促成了Nvidia的誕生。」

「一開始，黃仁勳是Denny's的洗碗工。多年後，他和他的共同創辦人聚集在我們餐廳這個卡座裡，探討後來發展成Nvidia的想法。這塊牌匾正是為了紀念這段共同的歷史。」

「被稱為『美國餐館』（America’s Diner）的我們，一直是人們切磋思想的地方。這段歷史值得被銘記。」

因為與被懷疑是中國女間諜的黃樂（Alice Huang）有婚外情，黃仁勳12日辭去了Nvidia執行長一職。Nvidia表示，公司「沒有理由相信」這段婚外情會洩露國家安全或公司機密。

儘管如此，國會議員仍呼籲對此事進行進一步調查。川普證實，聯邦調查局已展開調查。