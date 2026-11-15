聖荷西餐廳 一度取下黃仁勳紀念牌匾
聖荷西Denny's餐廳一度撤下紀念黃仁勳創業歷史的牌匾，隔日又重新掛回；同時黃仁勳因婚外情辭任Nvidia執行長，FBI也已展開調查。
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聖荷西Denny's餐廳一度撤下紀念黃仁勳創業歷史的牌匾，隔日又重新掛回；同時黃仁勳因婚外情辭任Nvidia執行長，FBI也已展開調查。
在前Nvidia執行長黃仁勳醜聞曝光後，他曾經工作過的聖荷西Denny's餐廳取下為紀念其成就的牌匾，但一日後又重新掛上。
灣區NBC電視台報導，這塊表彰牌匾是Denny's餐廳執行長瓦拉德（Kelli Valade）於2023年9月26日頒給黃仁勳的，牌匾上標明下方卡座正是黃仁勳當年構思創立Nvidia的地方。然而，這塊牌匾12日被人發現已被移除。
相隔一日，Denny's餐廳宣布，已將這塊牌匾重新掛上。
Denny's餐廳對外發出聲明說：「我們重新掛上這塊牌匾，是為了紀念傑出創業人士在本餐廳曾經有過的對話，正是這些對話促成了Nvidia的誕生。」
「一開始，黃仁勳是Denny's的洗碗工。多年後，他和他的共同創辦人聚集在我們餐廳這個卡座裡，探討後來發展成Nvidia的想法。這塊牌匾正是為了紀念這段共同的歷史。」
「被稱為『美國餐館』（America’s Diner）的我們，一直是人們切磋思想的地方。這段歷史值得被銘記。」
因為與被懷疑是中國女間諜的黃樂（Alice Huang）有婚外情，黃仁勳12日辭去了Nvidia執行長一職。Nvidia表示，公司「沒有理由相信」這段婚外情會洩露國家安全或公司機密。
儘管如此，國會議員仍呼籲對此事進行進一步調查。川普證實，聯邦調查局已展開調查。
報導指出，黃仁勳醜聞曝光後，餐廳內原本紀念他成就的牌匾被發現移除，但文中未說明具體是誰下令或基於何種正式原因撤下。 牌匾是由Denny's餐廳執行長瓦拉德（Kelli Valade）於2023年9月26日頒給黃仁勳，內容用來紀念他與共同創辦人在該卡座構思Nvidia的歷史。 內文稱黃仁勳因與被懷疑是中國女間諜的黃樂有婚外情而辭任執行長，Nvidia表示不認為會外洩機密；但國會仍要求追查，川普也證實FBI已介入。
精華 FAQ
報導指出，黃仁勳醜聞曝光後，餐廳內原本紀念他成就的牌匾被發現移除，但文中未說明具體是誰下令或基於何種正式原因撤下。
牌匾是由Denny's餐廳執行長瓦拉德（Kelli Valade）於2023年9月26日頒給黃仁勳，內容用來紀念他與共同創辦人在該卡座構思Nvidia的歷史。
內文稱黃仁勳因與被懷疑是中國女間諜的黃樂有婚外情而辭任執行長，Nvidia表示不認為會外洩機密；但國會仍要求追查，川普也證實FBI已介入。
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