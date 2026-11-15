專家：黃仁勳風波 不影響台灣九合一選情

輝達創辦人黃仁勳（左四）與輝達及台積電相關高層，2025年10月共同慶祝首片在美國製造的輝達Blackwell晶圓，凸顯兩家公司在AI晶片產業的緊密合作。（翻攝自輝達官網）

AI摘要 文章摘要整理： 專家指出，黃仁勳風波短期難以影響台灣九合一選情，但其涉國安疑慮、輝達去向與美中晶片管制，可能對台灣半導體產業產生更深遠衝擊。

從台灣夜市小吃到全球AI產業，輝達 （NVIDIA ）創辦人黃仁勳 的一舉一動，屢屢讓台灣成為國際焦點。如今他捲入桃色與國安爭議，並辭去執行長職務，科技界掀起聲援，連特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也響應網友連署，盼他回歸。這位科技巨人的個人影響力，是否也會牽動台灣11月28日九合一選情？

史丹福大學胡佛研究院學者祁凱立（Kharis Templeman）接受專訪指出，風波短期內不太可能影響選舉結果，但對台灣半導體產業的長遠影響仍有待觀察，真正值得警惕的是背後尚未釐清的國安疑慮。

祁凱立分析，輝達是全球先進AI晶片產業的重要企業，與台灣高科技供應鏈關係密切。黃仁勳離職可能對台灣經濟帶來負面影響，但衝擊不會立即顯現，因此不太可能在選前短短兩周內改變選情。他坦言，風波讓輝達在AI產業的地位與未來發展增添變數，而不確定性通常不利於企業經營。

祁凱立指出，輝達設計的晶片仍高度仰賴台積電（TSMC）製造，目前幾乎沒有業者能取代台積電；相較之下，輝達在AI晶片市場仍有競爭對手，可能趁勢取得優勢。例如，由台裔執行長蘇姿丰領導的超微（AMD），便是積極發展AI晶片的競爭業者之一。至於輝達未來與台灣的合作關係是否改變，目前仍難以判斷。

相較於桃色緋聞，祁凱立更關注潛在的國安風險。他指出，目前尚不清楚，被指涉及中國情報活動的黃樂，是否曾影響黃仁勳對川普政府的遊說，以及輝達與中國的業務決策。若美國先進晶片出口限制曾因此受到不當影響，問題便不只是私人緋聞。「這不只是一場醜聞」（It's not just a scandal），他強調，這涉及國家安全。

國安疑慮也引起美國國會追查。眾院情報、外交及中國問題相關委員會主席再次致函黃仁勳，要求他12月1日赴國會接受閉門訪談，否則可能發出傳票。輝達董事會則於8日宣布啟動獨立調查，表示當時尚無理由認為國安或公司機密已遭危害，相關疑慮仍待釐清。

祁凱立研判，黃仁勳離開輝達後，美國收緊先進晶片出口中國限制的壓力可能升高，銷售對象與出口條件也可能受到更嚴格審查。相較於九合一選情的短期變化，這場風波對美中科技競爭及台灣半導體產業的長遠影響，才是他認為更值得關注的問題。

美國總統川普（右）10月8日在華府頒發美國國家科學獎章給黃仁勳（左）。（路透）