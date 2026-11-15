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市長話金山／應對暴雨緊急狀態 官民動起來

舊金山市長辦公室提供
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舊金山進入本地緊急狀態，以應對預計今年冬季受聖嬰現象影響帶來的更強降雨及風暴。(...
舊金山進入本地緊急狀態，以應對預計今年冬季受聖嬰現象影響帶來的更強降雨及風暴。(市長辦公室提供)

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山因預期聖嬰帶來更強降雨與風暴而進入緊急狀態，市府加快跨部門協調與防災準備，並呼籲民眾與商家提前應對水災與停電。

各位「世界日報」讀者們，大家周日愉快。

10月底我正式宣布舊金山進入本地緊急狀態，以應對預計今年冬季受聖嬰現象影響帶來的更強降雨及風暴，以及漲潮等。

啟動本地緊急狀態不等於舊金山立即會經歷強降雨，這個依然需要根據國家氣象局的天氣預報為準。但是進入本地緊急狀態後，市府相關部門可以在行政上可以加快調度及協調，包括關鍵的部門簡化某些繁瑣的採購流程及要求，儘快購買足夠的應急設備及服務，也令我可以調動每個局之間或局內的經費，以應對緊急情況。

自從緊急狀態後，市長辦公室與應急管理局及其它相關各局局長不僅會進行周會，其它包括公共安全、基建、社區外展、交通及福利等關係到市民生活不同方面的相關部門也會開會討論，確保如有突發事件或降雨等，如何將最準確的資訊及服務帶給需要的市民。

商家快確認水災保險

而我們作為市民，又能做什麼力所能及的準備呢？大家正在經歷今年下半年來最強的一次降雨，帶來了強風、水浸等各種問題，相信也有不少市民已經開始行動起來。

•如果是小商業主，請趁早諮詢你的保險公司關於水災的保險條款，通常情況下，水災保險條款需要30天後才會正式生效。因此瞭解自己的保險條例以防萬一非常重要。

•另外東主也應提早與員工溝通，萬一在降雨造成交通延誤時，如何安排新的排班也非常重要。

•提前準備停電應對。將電筒、充好電的電池以及其它的關鍵設備放在容易拿到的地方。為手機及其它電子設備充好電，做好在停電時，顧客如何支付的計畫例如設置移動網絡熱點等。

市長羅偉在911接線中心。(市長辦公室提供)
市長羅偉在911接線中心。(市長辦公室提供)

工務局可領免費沙包

舊金山居民可以自行到工務局領取免費沙包，每個地址可以領取最多十個沙包。除了逢周一至六，每天早上八時至下午二時，均可以在工務局運營基地位於Kansas街和Marin街的入口自行搬運領取外；工務局也在接下來的幾個周六舉行社區派發日，供市民就近領取。詳細時間及地址請瀏覽: sfpublicworks.org/sandbags。

無論是普通居民或是小商業主，大家都要注意安全。

•將放在地下室或車房內的物品移至高處，固定好室外的物品以防被風吹走，檢查你房屋的下水道是否堵塞。

•如果路邊有積水，千萬不要淌水而過。若見到倒下的電線桿，請不要靠近，並立即撥打911。

•遇到倒下的樹木，請報告311，可通過電話、市府網頁或手機應用程式報告。

•更多資訊，請瀏覽市府網站sf.gov/storms。

市長羅偉為退伍軍人寫下心意卡片。(市長辦公室提供)
市長羅偉為退伍軍人寫下心意卡片。(市長辦公室提供)

精華 FAQ

  • 市長宣布進入本地緊急狀態，是為了因應冬季可能受聖嬰現象影響而出現的更強降雨、風暴及漲潮等風險，讓市府能及早整備防災資源。

  • 進入緊急狀態後，市府可加快行政調度與跨局協調，簡化部分採購流程，盡快購買應急設備與服務，並可調動各局之間或局內經費支援防災。

  • 居民與商家可先檢查水災保險、備妥照明與充電設備、安排停電時的支付方式，也要把地下室或車房物品移高，並可到工務局領免費沙包防水。

世界日報 舊金山

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