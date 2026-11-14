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眼看韓裔女遭加州巨浪吞噬 好友也肩膀脫臼 只見浪中手機閃爍

編譯組／綜合報導
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急救人員趕到現場，照顧眾人。救護車將潔思敏送往醫院。（取自CAL FIRE CZ...
急救人員趕到現場，照顧眾人。救護車將潔思敏送往醫院。（取自CAL FIRE CZU）

AI摘要

文章摘要整理：

加州黑豹州立海灘發生巨浪捲人意外，24歲韓裔女朴世娜失蹤，友人描述眾人遭浪擊倒、有人受傷，至今搜救仍未尋獲本人。

加州郵報報導，加州海灘發生一起巨浪捲人悲劇，24歲韓裔女朴世娜（Se Nah Park，音譯）遭強浪吞噬失蹤。當時受困海灘的友人近日出面還原現場，描述在浪濤中眼睜睜看好友消失的驚悚經過。

朴世娜日前與五名友人在灣區黑豹州立海灘（Panther State Beach）生營火聚會，卻不幸遭大浪捲走，截至13日仍下落不明。海岸防衛隊10日表示，9日搜尋約95平方哩範圍、持續約8小時後，暫停積極搜救行動。

24歲韓裔女朴世娜（Se Nah Park，音譯）遭強浪吞噬失蹤。（取自聖塔克魯...
24歲韓裔女朴世娜（Se Nah Park，音譯）遭強浪吞噬失蹤。（取自聖塔克魯茲縣警局臉書）

朴女的友人瑪麗（Marie）與潔思敏（Jasmine）向東灣時報表示，事發當晚8時許，眾人剛把寫有未來願望的字卡投入營火焚燒，隨後巨浪便開始猛烈拍打海岸，一行人急忙逃離海灘。

瑪麗指出，事前完全沒有異狀，大家也未注意到國家氣象局已發布可能引發致命巨浪的危險警報。

逃離前，友人們相互擁抱，這竟成為與朴世娜的最後道別。正當一行人跟著朴世娜的兩名表兄弟穿過一處岩石天然拱門通道時，一道巨浪迎面襲來，瞬間將眾人擊倒，他們在失去方向感的情況下被推入海中。

潔思敏剛掙扎浮出水面，緊接著又被另一道大浪狠狠拍向海邊峭壁，導致肩膀脫臼。

兩名表兄弟先將受傷的潔思敏護送穿過岩石通道至安全處，隨即折返尋找朴世娜，但現場已聽不見任何回應。潔思敏表示，她隱約看見約30英尺外的湧浪中有一道疑似iPhone手電筒的光芒在閃爍，卻無法確定那是否來自朴世娜。

眾人意識到朴世娜失蹤，但海灘上沒有手機訊號無法撥打911，只好急忙沿著峭壁步道往高處奔跑。一找到訊號，他們便立刻通報救援人員。

救難人員趕抵現場後為眾人進行治療，並由救護車將潔思敏送往醫院。

聖塔克魯茲縣警局日前出動定翼機進行空中搜尋，但無所獲；目前只在現場僅尋獲朴世娜的鞋子，以及原本掛在她包包上的鑰匙圈。

目前海灘周邊已張貼朴世娜的協尋啟事，友人們在事發後連續多日重返現場搜尋。

急救人員出動無人機，搜索事發海域。（取自CAL FIRE CZU）
急救人員出動無人機，搜索事發海域。（取自CAL FIRE CZU）

精華 FAQ

  • 她與5名友人在加州灣區黑豹州立海灘生營火聚會時，突遇巨浪襲擊，被浪捲走後失蹤；事發後截至13日仍下落不明。

  • 友人說眾人剛把願望字卡投入營火，巨浪便開始猛烈拍岸，大家逃離時在岩石通道附近被浪打倒，失去方向感後被推入海中。

  • 海岸防衛隊已暫停積極搜救，警方也出動定翼機搜尋但無結果；現場只找到朴世娜的鞋子和包包上的鑰匙圈，友人仍持續返場尋找。

灣區 韓裔 加州

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