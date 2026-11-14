冷鋒襲金山、屋崙 內華達山脈大風雪 太浩湖周邊降雪恐達20吋

洪水風險從13日開始的舊金山灣地區，轉移到14日太平洋沿岸，預計屆時海灘將出現「危及生命」的情況。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 冷鋒橫掃灣區後，沿岸將面臨危險巨浪與洪水，內華達山脈、太浩湖及東側山區則有強降雪與強風，交通和海岸活動都將受嚴重影響。

冷鋒已通過舊金山 和屋崙 ，近海雷暴正在醞釀，以下是灣區 及向東至內華達州邊界的最新風暴動態。

舊金山紀事報報導，冷鋒過境時，舊金山市14號碼頭附近的濱海大道部分路段被積水淹沒。從米慎街到霍華德街的北向自行車道被封閉。極高的潮汐導致海水堵住排水溝渠，雨水無法排出。由於洪水，米爾谷的101號高速公路也被封閉。

洪水風險從13日開始的舊金山灣地區，轉移到14日太平洋沿岸，預計屆時海灘將出現「危及生命」的情況。部分地區已發布巨浪警報，大多數海灘的浪高為25至35呎，而像半月灣附近的馬弗里克斯（Mavericks）這樣的陡峭斷浪點的浪高可達50呎。14日上午巨浪將達到高峰點，但整個周末海況都將十分惡劣。

國家氣象局表示，14日沿海地區將發布洪水預警，屆時「巨浪將越過海堤，湧上海灘，衝擊鄰近的基礎設施」。

從13日下午到14日上午，內華達山脈迎來強烈降雪和狂風，出遊將十分危險。太浩湖周邊最高峰的降雪量可能達到18至20吋，略低於先前的預測。海拔7000呎以上的地區預計降雪量約為1呎，特拉基和南太浩湖地區到14日上午降雪量可能達到6吋。

隨著冷鋒過境，降雪線可能迅速下降至海拔5500呎左右，特拉基和南太浩湖地區的降雨將轉為降雪，山區公路也將迅速積雪。周六上午，降雪線預計將保持在海拔5500至6000呎左右，之後天氣狀況將逐漸改善。

內華達山脈東部地區可能迎來這次暴風雪的最強降雪，莫諾縣海拔7000呎以上地區預計積雪厚度為1至2呎。猛獁湖的降雪量預計較少，為3至6吋。猛獁山海拔較高地區預計積雪厚度為6至12吋。預計猛獁湖和李維寧附近395號公路易受強風影響的路段將出現55至70哩時速的陣風。

較南邊的優勝美地、國王峽谷和紅杉國家公園海拔較高地區可能出現高達18吋的降雪，陣風則可能高達時速50哩。