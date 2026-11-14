我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃樂再遭爆料 曾捲上海830億非法集資還全身而退

黃仁勳下台幕後推手是魯比歐？ 華郵：黃得罪對中鷹派

全美突禁飛 舊金山機場一度大亂 乘客近日注意最新動態

記者江碩涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
通訊故障影響美國所有空中交通管制中心，美國聯邦航空管理局（FAA）美西時間13日...
通訊故障影響美國所有空中交通管制中心，美國聯邦航空管理局（FAA）美西時間13日下午2時下令停飛全美所有航班，包括舊金山國際機場。（記者江碩涵／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

美國FAA因通訊故障罕見下令全美停飛3小時半，舊金山機場一度大亂，轉機旅客受影響；亞洲與夏威夷航班多未受波及，旅客出發前應先查航班狀況。

由於通訊故障影響美國所有空中交通管制中心，美國聯邦航空管理局（FAA）美西時間13日下午2時下令停飛全美所有航班，包括舊金山國際機場在內的全國各地機場的起飛航班均已暫停，這項停飛令直到美西時間下午5時30分解除。

有台灣乘客13日下午從台灣抵達舊金山機場，正準備轉機到美國其他州，結果因為停飛令，導致只能空等。乘客在社群媒體上抱怨，問了轉機的航空公司一問三不知，現場人潮滿滿，大家都一頭霧水的，只能空等待。

針對這項禁飛令，飛回台灣的三大航空公司，除了長榮航空有一班中午12時起飛的班機外，華航與星宇的航班都集中在凌晨，且目前前往亞洲和夏威夷的班機不受影響，仍照常起飛。

不過因為機場其他航班下午仍受到禁飛影響，機場人員也呼籲，這幾天要搭飛機的人，務必注意航班最新動態，時不時就上網查詢機場狀況，查明狀況確認航班可以起飛再出發。不然直接到機場可能也會遇到擁擠的等機人潮，無法順利搭上飛機，舟車勞頓。

根據紀事報報導，這次全美停飛令是自2001年9月11日恐怖攻擊事件以來的第二次，上一次全國範圍內的停飛令是在2023年1月，當時FAA的航行通告（NOTAM）系統發生故障，導致飛行員無法收到必要的飛行前安全訊息。

精華 FAQ

  • FAA表示，這次全美停飛是因通訊故障影響所有空中交通管制中心，為確保飛安而暫停全美起飛航班，直到美西時間下午5時30分才解除。

  • 有台灣旅客下午抵達舊金山後準備轉機，卻因停飛令只能原地等待，現場人潮擁擠，航空公司回覆也不明確，讓旅客相當無奈。

  • 飛回台灣的長榮、華航與星宇航班多在凌晨，前往亞洲和夏威夷的班機也未受影響；但機場仍呼籲旅客先上網查最新航班與機場動態，再決定是否出發。

舊金山 社群媒體 長榮

上一則

迎百年校慶 政大明年1/16將跨洋大合唱

下一則

不敵新興飲品 密爾比達30年夢咖啡歇業

延伸閱讀

聯邦航空管理局禁飛令 舊金山國際機場前往亞洲不受影響

聯邦航空管理局禁飛令 舊金山國際機場前往亞洲不受影響
全美班機突停飛 復飛就能走？機師：延誤恐持續

全美班機突停飛 復飛就能走？機師：延誤恐持續
風暴剛過又遇「全美停飛」紐約逾千航班延誤取消

風暴剛過又遇「全美停飛」紐約逾千航班延誤取消
直擊全美停飛 南加7機場凍結 大批旅客滯留 租車告罄

直擊全美停飛 南加7機場凍結 大批旅客滯留 租車告罄
美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11

美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11

熱門新聞

聖塔克拉拉縣統計顯示，縣內有378名退伍軍人無家可歸。（記者龔玥╱攝影）

保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業

2026-11-12 15:48
威善高在聲明中說，「歸根究柢，市值兆元的企業，絕不能對深刻影響所有美國人的技術擁有不受制衡的權力。企業在缺乏公共監督下，如同『蠻荒西部』般掌控科技的時代，必須結束。」（記者王子涵／攝影）

裴洛西繼任者評黃仁勳：科技業的「蠻荒西部」時代必須結束

2026-11-12 15:41
Forestr.org的「餘果採收計畫」，40名志工不到兩小時採收1488磅柿子，分享豐收喜悅。再依數量及需求送往食物銀行、教會與社區供餐廚房。（主辦單位提供）

柿子餘果吃不完也不浪費 卡斯楚谷40志工不到2小時採1488磅

2026-11-12 01:18
六旗娛樂集團旗下的大美洲主題樂園在2027年關閉。（取自California's Great America官網）

確定關門時間了 大美國樂園明年勞工節後關閉

2026-11-06 19:24
曼德爾想捐給舊金山市的土地。(谷歌地圖)

加州男想賣價值575萬土地 鄰居齊反對 只好捐市府

2026-11-13 22:15
台灣事實查核中心11日指出，網傳黃仁勳妻子洛莉回應音檔高度疑似為AI合成，目前查無她公開發布相關聲明的可靠來源。（截自台灣事實查核中心網站）

網傳黃仁勳妻子洛莉聲明 台灣事實查核中心：音檔疑為AI合成

2026-11-11 15:15

超人氣

更多 >
突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？

突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？
等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...

等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...
台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外
路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面

路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面
美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11

美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11