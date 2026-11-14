全美突禁飛 舊金山機場一度大亂 乘客近日注意最新動態

通訊故障影響美國所有空中交通管制中心，美國聯邦航空管理局（FAA）美西時間13日下午2時下令停飛全美所有航班，包括舊金山國際機場。（記者江碩涵／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 美國FAA因通訊故障罕見下令全美停飛3小時半，舊金山機場一度大亂，轉機旅客受影響；亞洲與夏威夷航班多未受波及，旅客出發前應先查航班狀況。

由於通訊故障影響美國所有空中交通管制中心，美國聯邦航空管理局（FAA）美西時間13日下午2時下令停飛全美所有航班，包括舊金山 國際機場在內的全國各地機場的起飛航班均已暫停，這項停飛令直到美西時間下午5時30分解除。

有台灣乘客13日下午從台灣抵達舊金山機場，正準備轉機到美國其他州，結果因為停飛令，導致只能空等。乘客在社群媒體 上抱怨，問了轉機的航空公司一問三不知，現場人潮滿滿，大家都一頭霧水的，只能空等待。

針對這項禁飛令，飛回台灣的三大航空公司，除了長榮 航空有一班中午12時起飛的班機外，華航與星宇的航班都集中在凌晨，且目前前往亞洲和夏威夷的班機不受影響，仍照常起飛。

不過因為機場其他航班下午仍受到禁飛影響，機場人員也呼籲，這幾天要搭飛機的人，務必注意航班最新動態，時不時就上網查詢機場狀況，查明狀況確認航班可以起飛再出發。不然直接到機場可能也會遇到擁擠的等機人潮，無法順利搭上飛機，舟車勞頓。

根據紀事報報導，這次全美停飛令是自2001年9月11日恐怖攻擊事件以來的第二次，上一次全國範圍內的停飛令是在2023年1月，當時FAA的航行通告（NOTAM）系統發生故障，導致飛行員無法收到必要的飛行前安全訊息。