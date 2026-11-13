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Acom：聖嬰致降雨增 加州備戰冬季風暴

記者王子涵／綜合報導
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州政府已提前部署防洪物資，並透過區域工作坊與桌上演練，協助各縣緊急服務部門、第一...
州政府已提前部署防洪物資，並透過區域工作坊與桌上演練，協助各縣緊急服務部門、第一線救援人員及氣象單位熟悉合作流程。（美國社區媒體提供）

AI摘要

文章摘要整理：

加州因聖嬰現象預期面臨更高降雨與洪災風險，州府提前部署防洪與應變機制，並借助族裔媒體和社區組織向弱勢居民傳遞冬季防災資訊。

聖嬰現象增加加州今冬降雨偏多與洪災風險，州政府加強防洪部署，並透過社區組織與族裔媒體，向較難取得即時資訊的居民傳遞防災訊息。官員提醒，各地可能面臨的影響不同，民眾應提前做好準備，勿等風暴來襲才採取行動。

美國社區媒體（American Community Media）與加州非裔媒體（California Black Media），攜手加州州長緊急服務辦公室（Cal OES）旗下Ready California舉行全州媒體簡報會，由加州非裔媒體執行長布朗威爾森（Regina Brown-Wilson）主持，聚焦聖嬰風險與冬季防災。

與會官員包括緊急服務辦公室危機傳播暨公共事務副主任諾特利（Matt Notley）、首席副主任佛格森（Brian Ferguson），以及加州水資源局州氣候學家安德森博士（Michael Anderson）。主辦方指出，風險較高的社區，往往也缺乏及時、準確及多語言資訊，希望透過媒體與專家交流，縮小資訊落差。

水資源局防洪管理暨水壩安全副局長霍蘭德（Laura Hollender）介紹，州級洪水應變中心在緊急情況下啟動，協調州、地方及聯邦單位應變。州政府已提前部署防洪物資，並透過區域工作坊與桌上演練，協助各縣緊急服務部門、第一線救援人員及氣象單位熟悉合作流程。

霍蘭德表示，堤防與分洪設施維護是冬季準備重點，地方若對特定區域的防洪方式有疑問，可尋求州政府技術協助，提前擬定應變方案。水資源局資料顯示，該局每年秋季檢查州防洪計畫涵蓋的1600哩堤防，確認相關設施正常運作。

社區組織Visión y Compromiso環境健康經理哈拉米洛（Laura Jaramillo）表示，防災宣導必須走進居民日常生活。該組織透過逐戶拜訪、社區活動、工作坊及社群媒體，向以西語居民為主的服務對象傳遞資訊。

她指出，針對下班時間較晚的農工，工作人員會配合作息，甚至在家庭聚會與傳統桌遊活動中介紹防災觀念。熟悉在地語言與文化的社區工作者，有助建立信任，讓居民更容易理解並採取行動。

州政府提醒，居民應確認住家風險、訂閱地方緊急警報，備妥飲水、食物、藥品及重要文件副本，預先規畫撤離去處。收到撤離命令應立即配合，切勿駕車穿越積水道路。

精華 FAQ

  • 官員指出，聖嬰現象可能讓加州今冬降雨增加，進而提高洪水與相關災害風險；但各地受影響程度不同，民眾仍需依所在地情況提早準備。

  • 州政府已啟動防洪物資部署，並透過區域工作坊與桌上演練，協助縣級緊急部門、救援人員與氣象單位熟悉協作流程，必要時也可啟動州級洪水應變中心。

  • 州府與媒體、社區組織合作，利用逐戶拜訪、社區活動、工作坊與社群媒體，向西語與其他族裔社群傳遞多語言防災訊息，並提醒居民先確認風險、備妥物資與撤離計畫。

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