兩輪暴風雨將襲 灣區今現強降雨、應遠離海域
灣區將在周五與周日接連遭遇兩輪風暴，帶來強降雨、強風、沿海洪水與巨浪，氣象單位警告民眾遠離海邊並注意交通與低窪地區安全。
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灣區將在周五與周日接連遭遇兩輪風暴，帶來強降雨、強風、沿海洪水與巨浪，氣象單位警告民眾遠離海邊並注意交通與低窪地區安全。
舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，一場迫在眉睫的風暴預計將於周五(13日)給舊金山帶來六個月以來最強的降雨，周日(15日)還將有另一股天氣系統接踵而至。
預計至周一(16日)早晨，灣區累計降雨量將達一至二吋，期間還將出現兩輪陣風天氣。本周末太平洋沿岸將出現巨浪。
灣區的大部分降雨將在周五白天落下。周五黎明前可能會有零星陣雨，但預計中午時分將出現持續數小時的強降雨。此外，還有微弱的雷暴可能性。
預計該冷鋒將於上午9時至下午3時左右橫掃舊金山灣區。中到大雨將首先於上午在北灣地區增強，隨後於中午左右抵達舊金山和屋崙(奧克蘭)，並於下午早些時候到達南灣地區。
預計舊金山灣區降雨量約為半吋至一吋，其中北灣山區降雨量最大，聖塔克拉拉谷降雨量較小。
大部分降雨將在短時間內集中落下，道路上極易積水。強降雨與強風引發的風暴潮疊加，可能導致馬連縣低窪地區發生洪澇，預計下午一點前將出現高潮。目前沿海洪水預警已生效。
南風陣風風速可達每小時40哩，這是本季迄今為止最強風力，其峰值將出現在最大降雨來臨之前。舊金山灣海域風浪較大，可能影響渡輪航行。強陣風極易將未收起的萬聖節裝飾品或其他未固定的物品吹走。由於許多樹木仍未落葉，樹枝比本季後期類似風暴時更容易折斷。
該冷鋒預計將在晚高峰前離開灣區，隨後向內華達山脈(Sierra Nevada)移動，並迅速降低積雪線。早至周五下午，唐納峰(Donner Summit)就可能出現暴風雪般的天氣。穿越內華達山脈的行程應推遲至周六。
冷鋒過境後，灣區氣溫將驟降至50度，內陸山谷的最低氣溫將降至40度。
海上預計周五晚間將出現大規模涌浪，並於周六(14日)上午在沿海地區達到峰值。大多數海灘預計將出現20至30呎高的海浪，國家氣象局警告稱海灘將出現「危及生命」的狀況，建議民眾遠離水域。
最高氣溫將在60多度的低至中段，內陸地區最低氣溫在40多度，沿海及海灣沿岸則在50多度。
周日的降雨總量預計為四分之一吋至四分之三吋，鑑於下周還將有更多降雨天氣，舊金山的降雨量很有可能超過11月的平均值2.6吋。受歷史上罕見的強聖嬰現象(El Niño)影響，預計今年冬季該市每個月的降雨量都將高於往年平均水平。
首波風暴預計周五上午到下午影響灣區，最強降雨大致落在中午前後，冷鋒約在9時至15時掃過。周日還會有第二波系統接續帶來雨勢。 這波天氣將造成道路積水、馬連縣低窪地區洪澇、沿海洪水，以及40哩陣風掀動未固定物品。若搭乘渡輪或停放戶外物品，也都可能受影響。 周五晚起將出現大規模涌浪，周六上午在沿海達到峰值，多數海灘浪高可達20到30呎。氣象局已警告海邊將有危及生命的狀況，應避免靠近水域。
精華 FAQ
首波風暴預計周五上午到下午影響灣區，最強降雨大致落在中午前後，冷鋒約在9時至15時掃過。周日還會有第二波系統接續帶來雨勢。
這波天氣將造成道路積水、馬連縣低窪地區洪澇、沿海洪水，以及40哩陣風掀動未固定物品。若搭乘渡輪或停放戶外物品，也都可能受影響。
周五晚起將出現大規模涌浪，周六上午在沿海達到峰值，多數海灘浪高可達20到30呎。氣象局已警告海邊將有危及生命的狀況，應避免靠近水域。
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