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北加候選人8月過世 11月選舉狂掃57%選票

編譯組／綜合報導
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北加州候選人朱迪奇即將贏得選舉，儘管他幾個月前就已去世。（取自Bruce Giu...
北加州候選人朱迪奇即將贏得選舉，儘管他幾個月前就已去世。（取自Bruce Giudici官方競選網站）

AI摘要

文章摘要整理：

加州卡拉韋拉斯縣已故候選人朱迪奇仍在11月選舉中領先，幾乎確定當選，之後將由州長依法律任命臨時議員補上空缺。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，朱迪奇(Bruce Giudici)多年來一直致力於競選加州卡拉韋拉斯縣(Calaveras County)議會的席位。如今他似乎如願以償，但他已於8月去世。

卡拉韋拉斯縣周二(10日)晚間公布的最新計票結果顯示，朱迪奇在本月選舉中獲得了57%的選票。這使他以497票的優勢領先於對手克拉普(Clyde Clapp)。

當地官員估計全縣尚有約500張選票待統計，但預計周五(13日)之前不會發布進一步更新。不過，目前的計票結果表明，朱迪奇幾乎肯定會勝出。

朱迪奇的競選團隊表示，他8月30日外出進行挨家挨戶拜訪時不慎摔倒。時年68歲的朱迪奇於次日去世。儘管如此，競選活動仍繼續推進。

該縣擁有4.7萬居民，數十年來一直投票支持共和黨總統候選人，但縣議員候選人都以無黨派身份競選，任期四年。

朱迪奇的支持者堅稱，投票給一位已故候選人總比投票給對手克拉普要好，他們將克拉普描繪成一個過去有污點、且傾向於誤導潛在選民的人。

「布魯斯·朱迪奇倡導財政責任、道德領導和以民為本，」他的競選團隊上個月在社交媒體上發文寫。「讓我們通過在11月3日投票支持『BRUCE』，並讓任命程序選出一位同樣合格的第五選區居民來服務我們的社區，以此來紀念他的願景。」

朱迪奇在該地區居住數十年，曾向選民表示，他的職業生涯為擔任縣議員做好了準備。據一份選民信息手冊顯示，他大力宣傳自己多年的非營利工作經歷，自稱是財政監督者，並強調了野火防範和道路維修的重要性。

朱迪奇去世後僅數日，其競選團隊便開始闡述，如果社區選出一名已故候選人，具體會發生什麼情況。

這一流程源於州法律，如今幾乎已成定局：加州候任州長貝西拉(Xavier Becerra)將任命一名臨時縣議員，任期將持續至下次選舉結束，該選舉可能於2028年3月舉行。

卡拉韋拉斯縣的情況並非沒有先例，例如，2000年，密蘇里州選民在卡納漢(Mel Carnahan)因飛機失事身亡數周后，仍選舉他擔任參議員；州長隨後任命了卡納漢的遺孀。

此外，兩名國會議員，路易斯安那州的博格斯(Hale Boggs)和阿拉斯加州的貝吉奇(Nick Begich)甚至在1972年大選前乘坐的飛機失蹤後，仍成功連任。

現任議員斯托珀(Ben Stopper)曾競選連任，但在今年的初選中敗給了克拉普和朱迪奇。朱迪奇去世後，斯托珀告訴當地報紙「民主黨聯盟」(The Union Democrat)，他仍會支持朱迪奇。

精華 FAQ

  • 最新計票顯示，朱迪奇拿下57%的選票，並以497票差距領先克拉普。雖然全縣仍有約500張選票未統計，但目前結果已讓他幾乎篤定勝出。

  • 因為選舉與投票早已展開，選民仍可投給朱迪奇；若他最終獲勝，州法律將啟動補缺程序，由州長任命一名臨時縣議員，任期至下次選舉。

  • 支持者主張投給朱迪奇優於克拉普，並把對手形容為有污點、會誤導選民的人；卡拉韋拉斯縣雖長期偏共和黨，但縣議員仍以無黨派方式競選。

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