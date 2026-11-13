從動盪童年到矽谷巔峰 黃仁勳戲劇性起落

從童年動盪到登上矽谷巔峰，黃仁勳的人生有戲劇性的起落。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳從顛沛童年一路奮鬥到創立輝達、引領AI晶片崛起，如今卻因婚外情與內部醜聞風波辭去要職，讓公司未來充滿變數。

2024年，在史丹福經濟政策研究院（Stanford Institute for Economic Policy Research）舉辦的峰會中，被問到對有志創業者有何建言時，Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳 再次引用了他的一句名言：「我希望你們經歷足夠的痛苦和磨難。」

黃仁勳表示，偉大源自於品格，而品格是在苦難中磨練出來的。他說：「很遺憾，韌性對成功至關重要。」

舊金山標準（San Francisco Standard）表示，現年63歲的黃仁勳現在正在經歷一場品格考驗，這場考驗讓他長達33年、正值巔峰的輝達傳奇戛然而止。

本月8日，黃仁勳坦承與一名中國女間諜有婚外情；11日，紐約時報報導，黃仁勳與其公司醫療保健業務副總監有染；12日上午，黃仁勳正式辭職。

黃仁勳1963年出生於台灣，後來隨家人移居泰國。9歲時，為了躲避社會動盪，父母將他和哥哥送到華盛頓州親戚家寄養。之後，叔叔嬸嬸再將他們送往肯塔基州一所預備學校。

結果發現，與其說是一所預備學校，這個機構更像是一所感化院。黃仁勳說，在那裡，他每天要打掃宿舍裡所有廁所，學會了打乒乓球，還教比他年紀大很多的室友識字。

不久，黃仁勳的父母來到美國與兩個兒子團聚，一家人定居在俄勒岡州。黃仁勳青少年時期雖然一邊讀書一邊在Denny's餐廳打工，但他的學業成績十分優秀，在乒乓球方面也表現出色，成為全美名列前茅的乒乓球選手。接著他高中提前畢業，進入俄勒岡州立大學攻讀電機工程。

17歲那年，黃仁勳認識了同樣就讀於俄州大電機工程系的妻子洛莉（Lori Mills）。畢業後，兩人結婚並搬到灣區聖荷西，黃仁勳在AMD找到了一份微晶片設計工作，開啟了他之後長達數十年的半導體職業生涯。後來，他加入另一家矽谷 晶片製造商LSI Logic，與昇陽公司（Sun Microsystems）合作。

1992年起，黃仁勳與昇陽公司兩名員工馬拉喬夫斯基（Chris Malachowsky）和普里姆（Curtis Priem）經常光顧聖荷西一家Denny's餐廳，在那裡勾勒出輝達的願景。根據華爾街日報報導，三人經常在這家Denny's裡「辦公」，逼得餐廳員工不得不把他們移到後面房間。

1993年，輝達在桑尼維爾正式成立。根據財星雜誌（Fortune），輝達中的「NV」是「下一代」（next version）的意思。黃仁勳負責商業營運，馬拉喬夫斯基負責硬體，普里姆負責軟體。普里姆後來於2003年離職，馬拉喬夫斯基一直保持低調，黃仁勳則成為公司的形象代表。

人工智慧是輝達押注的眾多市場之一，在投入大量資源後，這項賭注獲得了豐厚的回報。2023年5月，在發布一份異常樂觀的獲利預測後，輝達的市值一天內飆升了1840億元，黃仁勳個人淨資產也大增60億元。5月30日，輝達的市值突破1兆元大關。一年後，輝達曾短暫成為全球市值最高的上市公司。現在，絕大多數用於人工智慧的晶片都是出自輝達。

然而，在黃仁勳迅速崛起之際，有媒體爆料他與可能是中國女間諜的黃樂（Alice Huang）有婚外情，最近更傳出他還有其他外遇對象，而且都是輝達內部員工。在強大的壓力下，黃仁勳終於宣布辭去輝達執行長和其他職務。

黃仁勳花了33年，將輝達打造成科技業不可或缺的企業。在此過程中，他也讓自己成為了輝達不可或缺的一部分。如今，他的突然離職讓輝達面臨一個問題：沒有黃仁勳的輝達未來會如何？