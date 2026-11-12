灣區7座橋將迎巨大變化 一開年過橋費先漲

灣區的七座橋樑將迎來巨大的變化，但最先來臨的是過橋費的上漲。圖為海灣大橋。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 灣區7座州屬橋將先調漲通行費，並改採分級收費以鼓勵更多人使用FasTrak；未來數年各橋也將陸續拆除收費亭，轉為開放式收費。

灣區 的七座橋梁將迎來巨大的變化，但最先來臨的是過橋費的上漲，很快有些情況下每次過橋要繳10元之多。

舊金山 紀事報報導，明年1月的下一輪收費調整也將引入分級收費系統，FasTrak用戶每次收費比透過郵寄帳單支付的用戶少1元。將電子標籤貼在擋風玻璃上的車主每次通過該地區七座州屬橋梁的收費站時需支付9元。預付費車牌帳戶的用戶每次9.25元，而透過郵寄帳單的用戶則需支付10元的高額費用。

官員們希望分級定價能吸引更多人使用FasTrak系統，因為它的管理成本低於其他支付方式。大都會 交通委員會發言人古德溫（John Goodwin）表示，FasTrak的使用「令人遺憾的是並不普及」。今年7月1日至9月30日期間，所有過橋車輛中，有74%的車輛使用了FasTrak應答器標籤。那些仍然依賴紙質帳單的車輛會造成一定的經濟負擔，因為在車管局DMV數據庫中查找車牌號碼並郵寄紙質帳單既費時又費錢。他還提到，在少數情況下，橋梁攝影機無法辨識車牌字元。

FasTrak系統的廣泛應用是橋梁和高速公路交通領域正在發生的變革的核心。未來幾年，施工人員將拆除曾經作為城市間檢查站的成排收費亭，取而代之的是廣闊的開放通道。安裝在龍門架上的攝影機和感測器將在駕駛員通過時讀取FasTrak標籤，使他們能夠零阻力地跨越城市邊界和通航水域。

列治文-聖拉菲大橋的改造工程已在進行，州交通局將於4月拆除收費站，屆時該大橋將成為灣區首座全車道開放收費公路，從而顯著改善交通狀況。

接下來，安蒂奧克大橋和卡奎內斯大橋也將於2027年改為開放收費公路。貝尼西亞-馬丁內斯大橋、聖馬刁大橋和鄧巴頓大橋將於2028年完成改造。加州交通局將海灣大橋的改造留到最後。

同時，通行費將持續上漲。維護這些龐大的交通設施需要大量資金，其中一些橋梁已接近百年歷史。隨著梁柱和桁架老化，油漆剝落，裸露的鋼材暴露在海水的侵蝕下。此外，鋼索也需要翻轉檢查。這些橋梁混凝土橋墩上的護舷需要更換。由於通行費用於這項工程，而隨著時間的推移，財政負擔不斷加重，官員們計畫逐步提高收費標準。2030年，FasTrak用戶每次穿越灣區橋梁需支付10.50元，帳單用戶費用將上漲至11.50元。

對於每天要穿過兩座橋才能到達舊金山上班的瓦利荷居民雷姆林格（Frank Remlinger）來說，這個價格太高了：「這簡直是魔鬼行徑（It’s Satanic），」雷姆林格一邊在為他的特斯拉充電，一邊抱怨即將到來的漲價。

列治文-聖拉菲大橋的改造工程已在進行，州交通局將於明年4月拆除收費亭。(谷歌地圖)