巴洛阿圖Squire House 1999年來首次掛牌 要價2000萬

位於巴洛阿圖的歷史建築Squire House，自1999年以來首次掛牌出售，要價1998.8萬元。(Google Maps)

AI摘要 文章摘要整理： 巴洛阿圖歷史名宅Squire House自1999年後首次出售，開價近2000萬美元，憑藉保存完好的1904年新古典設計與稀缺地段備受矚目。

據SFGATE報導，巴洛阿圖有近400處房產被列入「巴洛阿圖歷史建築名錄」，但並非每棟歷史建築都像Squire House那樣擁有如此獨特的歷史。今年11月起，University Ave. 900號自1999年以來首次掛牌出售，要價1998.8萬元。

Squire House其實更像是一處莊園，主屋面積7794平方呎，配有一棟600平方呎的客房，坐落於巴洛阿圖Crescent Park社區占地0.92畝的地塊上。主屋的兩層立面由宏偉的愛奧尼柱環繞，每根柱頂都飾有螺旋形的捲曲裝飾。得益於精心維護，由雕花欄杆環繞的寬闊磚砌門廊、尖頂屋頂、內嵌的圓形天窗以及無數其他新古典主義（neoclassical）裝飾元素，至今仍與1904年舊金山 著名建築師羅斯（T. Paterson Ross）設計之初別無二致。

在職業生涯的尾聲，羅斯的作品已徹底改變了灣區。他設計了200多座建築、住宅和合作住房項目，華埠獨具特色的Sing Fat Building便是其一。

到1904年，羅斯成為斯奎爾（John Adams Squire）委託建造其加州 豪宅的不二之選。作為史丹福大學的古典學講師，斯奎爾同時也是亞當斯總統（ John Adams）的後裔。

在為斯奎爾夫婦打造這座宅邸時，羅斯無需在經費上有所顧慮，因此得以在室內外盡情展現奢華氣派。

建築的原始風貌得以完好保存，得益於州法案Mills Act的要求。該法律規定，歷史建築業主若承諾對建築進行修復和維護，即可享受稅收減免。若無任何減免，這些稅費每月將高達2萬零821元。

20世紀初，當斯奎爾建造這棟房子時，這對夫婦的建造成本為1萬8000元。按1:1的兌換率換算，這筆錢在今天相當於68萬1480元；但考慮到房地產通脹以及Crescent Park地區房產的稀缺性，這一數字如今將超過750萬元。