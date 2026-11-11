世界日報服務金山50年獲市議會表彰 4議員發言感謝

第11區華裔市議員陳小焱（右）提名表彰世界日報，由舊金山社總經理李銘濱（左）代表接受獎項。（記者王子涵／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 世界日報創立50周年，獲舊金山市議會表彰，4名市議員肯定其長年報導社區故事、傳遞市政資訊，並連結華人移民與城市。

世界日報 創立50周年，長年服務華人社區的努力獲舊金山 市議會肯定。在10日的市議會會議上，第11區華裔 市議員陳小焱（Chyanne Chen）提名表彰世界日報，由舊金山社總經理李銘濱代表接受獎項。陳小焱等四名市議員發言，感謝世報記錄社區故事、協助華人掌握市政資訊，並搭建華人社區與城市之間的溝通橋梁。

陳小焱表示，對北美華人移民而言，世界日報不只是傳遞新聞，也是與故鄉的連結，並且銘記移民的歷史。「舊金山社成立於1976年，一直積極參與社區，講述從只使用單一語言的工薪家庭，到科技產業工作者的多元故事。」

她說：「即使在今日的科技資訊時代，世界日報對長期居住於此的華人移民與新移民而言，仍保有無可取代的親切感。感謝過去50年來建立世界日報的每一位，讓它成為今日不可或缺的社區資源。」

代表包括華埠在內的第三區市議員李爾德（Danny Sauter）表示，50年非常了不起，年復一年講述舊金山的故事、亞太裔社區的故事，這是一份非凡的傳承。「我一直很期待閱讀。我必須使用Google翻譯，但我一定會讀。我希望你們再繼續講述故事50年。」

第四區市議員王兆倫（Alan Wong）說：「世報報導許多主流媒體沒有涵蓋的事情，讓我們的社區了解市政廳正在發生什麼，以及全市各地舉辦的各項特別活動。」

曾擔任舊金山警局發言人的第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey）表示：「我的職涯大部分時間都與記者合作，一直很重視第四權在政府體制中扮演的角色。對於讓中文社區能夠了解地方政府的刊物與新聞來源，尤其如此，因此更值得加倍感謝。」

李銘濱致詞：「我代表世界日報，非常榮幸接受這項表彰。感謝陳小焱議員及其辦公室給予這份肯定。對許多華裔移民而言，世界日報不只是一份報紙，更是一條生命線，讓他們了解新的家園，掌握市府的動向，並保持聯結。這份榮譽屬於我們歷任及現任的記者、編輯與員工，也屬於50年來一直支持我們的讀者與社區夥伴。」

第11區華裔市議員陳小焱（左）提名表彰世界日報，由舊金山社總經理李銘濱代表接受獎項。（記者王子涵／攝影）

舊金山社總經理李銘濱與世報市府媒體辦公室合影。（記者王子涵╱攝影）