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曾喊話產業「放慢腳步」 Anthropic系統開發速度躍去年兩倍

編譯林思牧／綜合報導
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Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）。(美聯社)
Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

獨立機構METR指出，Anthropic系統開發速度已較去年快近1倍，與執行長阿莫戴呼籲放慢AI發展形成對比，並凸顯業界自我監管與安全風險爭議。

一家獨立監測機構稱，儘管Anthropic的執行長阿莫戴（Dario Amodei）呼籲產業放慢開發速度，但這家人工智慧龍頭之一的系統開發速度卻是去年的兩倍。

美聯社報導，Anthropic邀請了位於加州柏克萊的非營利組織「模型評估與威脅研究」METR（Model Evaluation and Threat Research）的研究人員，審查其內部數據並採訪員工。

這些發現意義重大，因為有關這項技術及其風險的細節主要由人工智慧公司提供，而這些公司一直受到川普政府的鼓勵，要求它們在安全問題上進行自我監管。

在研究小組進行評估期間，執行長阿莫戴呼籲人工智慧產業放慢發展速度，以便安全措施能夠跟上腳步。在9月12日發表的一篇文章中，他回應了人們對失控人工智慧日益增長的擔憂，敦促人工智慧界「放慢我們提升人工智慧模型能力的步伐」。

Anthropic的聯合創始人之一麥坎德利許（Sam McCandlish）5日在X 發表長文，回應了這份報告。他寫道，METR的許多結論與他自己的觀點不謀而合。 「人工智慧正在加速我們的研究，但很難確切地說加速了多少，」他寫道。這家總部位於舊金山的公司計劃在本月稍後上市，這將是華爾街矚目的事件，也會對舊金山及灣區的民生與經濟有重大影響。

METR估計，Anthropic公司在提升其模型執行「特定任務」的能力方面，速度比一年前提高了近一倍。METR的研究人員表示，他們認為開發速度加快的主要原因是人工智慧本身的輔助。Anthropic公司曾表示，其Claude聊天機器人正日益幫助公司開發更新、更先進的版本。

METR表示，其評估主要關注幾個關鍵問題，包括Anthropic內部能力的成長速度是否加快，以及其中有多少成長歸功於人工智慧。該組織稱，他們獲得了Anthropic「前所未有的內部資料存取權限」。

精華 FAQ

  • METR估計，Anthropic在提升模型執行特定任務能力的速度，較一年前增加近1倍，顯示其研發進程明顯加快，且部分加速可能來自AI工具本身的協助。

  • 阿莫戴在9月12日發文，呼籲人工智慧產業放慢提升模型能力的步伐，認為應讓安全措施跟上發展速度，以回應外界對失控AI風險的擔憂。

  • 因為AI風險細節多由公司自行提供，而Anthropic又接受METR審查內部資料並訪談員工，讓外界得以更直接了解其真實開發速度與安全現況。

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