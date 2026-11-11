Anthropic捐5000萬 回饋灣區支持慈善事業

Anthropic聯合創始人丹妮拉阿莫戴（Daniela Amodei）和阿莫戴（見圖，Dario Amodei）是兄妹檔，目前共同領導公司，他們都出生於舊金山。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 即將上市的Anthropic宣布到2027年底前捐出5000萬元回饋灣區，首批資金將支援食物、庇護與兒童服務，並與舊金山基金會合作推動。

即將股票上市的人工智慧公司Anthropic 10日宣布，將於2027年底前投入5000萬元支持灣區 慈善事業，是公司迄今對所在地社區規模最大的捐助承諾。首批50萬元將於年末假期期間，支援食物援助、遊民庇護及兒童玩具等服務。

Anthropic將與舊金山 基金會（San Francisco Foundation）合作，設立捐贈者建議基金。首批受惠機構包括舊金山–馬連食物銀行（San Francisco-Marin Food Bank）、格萊德紀念教堂（Glide Memorial Church）、跨宗教冬季庇護計畫（Interfaith Winter Shelter），以及舊金山消防員工會Local 798的玩具計畫。

10日適逢Anthropic首次公開募股（IPO）設定發行價格之日，最快可能下周上市，估值最高達1.4兆元。5000萬元捐款承諾，約相當於該預期估值的0.0036%。就在前一天，Airbnb執行長切斯基（Brian Chesky）才承諾捐贈1億元，用於改善舊金山公園。

隨AI產業帶動龐大財富成長，灣區食物、住房及育兒等基本生活成本也持續攀升，科技企業面臨更多回饋社區的呼聲。

Anthropic共同創辦人兼總裁阿莫戴（Daniela Amodei）表示，舊金山一直充滿機會，但並非人人都能平等分享。她說，公司有幸在此發展，希望成功能擴大機會，而非加深既有差距。她與共同領導公司的兄長達里奧阿莫戴（Dario Amodei）都出生於舊金山。

舊金山基金會執行長布萊克威爾（Fred Blackwell）表示，Anthropic於一周多前主動聯繫，希望迅速帶來實際幫助。這是基金會歷來規模最大的企業捐款之一。未來受惠對象將由Anthropic選定，基金會提供諮詢，資金不開放外界申請。他希望Anthropic的承諾能鼓勵其他企業跟進。

首批款項將支援長年服務社區的機構。舊金山–馬連食物銀行與兩縣265個社區組織合作，每周向逾8000戶家庭提供食物。

1963年在田德隆區成立的格萊德紀念教堂，全年每天供應三餐免費餐點，並提供家庭援助。

跨宗教冬季庇護計畫為無家可歸的成年人提供夜間床位、晚餐及早餐；消防員工會玩具計畫則創於1949年，向遭遇火災、災難或居住庇護所的兒童提供玩具，是全美歷史最悠久的同類計畫。

Anthropic也曾與市長羅偉（Daniel Lurie）創辦的非營利組織Tipping Point合作，向地方非營利機構提供聊天機器人Claude的優惠使用方案。羅偉則持續呼籲科技公司參與慈善與公共事務，但他先前向OpenAI提出改善居民生活的市政合作構想，遭對方婉拒。

Anthropic聯合創始人丹妮拉阿莫戴（見圖，Daniela Amodei）和Dario Amodei是兄妹檔，目前共同領導公司，他們都出生於舊金山。（美聯社）