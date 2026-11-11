聖嬰挾帶洪水 聖荷西Alviso最危險 像「浴缸沒有排水口」

聖嬰現象可能帶來洪水，聖荷西Alviso社區可能是灣區最脆弱的地區之一。(聖塔克拉拉縣政府臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 氣象學家警告，強聖嬰、暴雨與海平面上升將讓聖荷西Alviso成為灣區最脆弱的沿海洪災熱點，現有防洪工程雖在推進，仍難完全抵禦極端降雨。

氣象學家警告，海平面上升和歷史上最強的聖嬰現象(El Niño)帶來的冬季暴雨，可能會給灣區 帶來有史以來最嚴重的沿海洪災，導致北聖荷西 地區低窪的Alviso社區面臨更大的風險。

舊金山紀事報報導，很少有地方比Alviso地區更脆弱，其為灣區地勢最低的社區，柏克萊加大 環境規畫教授赫爾(Kristina Hill)將其比喻為「沒有排水口的浴缸」。

專家指出，數十年的地下水抽取，導致聖荷西唯一一個海灣沿岸Alviso社區的部分地區，下沉13呎。Alviso位在郊狼溪(Coyote Creek)與Guadalupe河之間，低於海平面，因此在暴雨、徑流和漲潮匯聚時，非常容易受到洪水侵襲。在過去數十年中，這個擁有約2200名居民的社區，曾遭受過約十多次洪水侵襲。

赫爾表示，若住在浴缸裡，最好提前做好應對水龍頭全開的準備。

耗資5億4500 萬元的南灣海岸線項目，可能是密西西比河以西規模最大的潮汐濕地修復工程，旨在為Alviso北部的沼澤地帶提供保護。儘管這個項目至少還需要十年才能完工，但其規畫的五段堤壩中、已有三段竣工。Alviso沼澤地外的鹽池，也為抵禦沿海洪水提供額外緩衝。

聖塔克拉拉谷水務局副營運長布爾喬亞(John Bourgeois)是計畫的合作夥伴之一，他表示，更擔心強風暴會使社區的排水系統不堪重負。Alviso新建的抽水站於2019年竣工，其設計旨在處理雨水徑流。然而，這些設施可能不足以阻止類似1983年聖嬰現象期間的洪水再次發生。當時，郊狼溪與Guadalupe佩河水暴漲，決堤氾濫。

戴維斯加大最近的一項研究發現，海平面上升兩呎，可能淹沒Alviso部分地區。隨著加州各地低窪社區面臨水位上漲的威脅，國家氣象局灣區辦公室預警協調氣象學家賈西亞(Brian Garcia)指出，Alviso是灣區其他地區的「試金石」。

Alviso的雙重身分，使情況變得複雜。對於自然愛好者來說，這裡是觀鳥天堂，擁有沼澤小徑和海灣美景。但在過去的20年裡，這個位於聖荷西國際機場西北七哩處、以拉丁裔為主的工階聚居區，面臨來自不斷擴張的矽谷日益增長開發壓力。