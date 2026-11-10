AI狂潮來襲 灣區房市水漲船高

Anthropic的IPO，是科技與財經界拭目以待的大事。(anthropic.com)

AI摘要 文章摘要整理： 人工智慧熱潮已讓舊金山豪宅與一般住宅價格大漲，Anthropic IPO若成真，預料將進一步帶動灣區資金與房價外溢。

人工智慧公司的IPO，會不會像當年臉書(Facebook)的IPO一樣，把灣區 的房地產市場搞得天翻地覆？

舊金山 紀事報(San Francisco Chronicle)報導，人工智慧熱潮為舊金山帶來了巨額財富，已經將豪宅價格推至歷史新高。如今，隨著Anthropic的IPO即將為灣區注入更多資金，情況會不會更糟？房地產專業人士認為會，但大部分成長目前已經反映在房價 上漲的預期之中。

讓我們回顧一下已經發生的事情。舊金山的房價漲幅主要集中在一些原本就屬於高檔社區的地區，例如太平洋高地(Pacific Heights)和碼頭區(Marina)。Redfin的數據顯示，2026年7月至9月，舊金山都會區豪宅的中位數價格接近750萬元。這比2025年同期上漲了驚人的23%，比2019年同期上漲了超過60%。

一些數據顯示，過去一年，舊金山的非豪宅價格也出現了強勁上漲。舊金山地區的「典型」住宅——即售價處於35%至65%分位區間的住宅——在2026年9月創下了160萬元的銷售中位數紀錄，較2025年上漲了6.5%。雖然這一漲幅遠低於舊金山地區的豪宅市場，但仍與美國其他地區的情況截然不同。在美國其他地區，高抵押貸款利率和經濟困境導致房價下跌。

Redfin經濟學家費爾韋瑟(Daryl Fairweather)認為，舊金山的這股熱潮將會蔓延到灣區的其他區域。在某種程度上，這種情況已經出現；舊金山飆升的租金迫使許多租戶遷往相對更經濟實惠的城市，例如屋崙，從而推高了這些城市的房價。

「這種情況至少已經持續了15年：舊金山的房價和租金不斷上漲，人們被迫搬遷」，費爾韋瑟說。但他表示，與資深同事相比，收入較低的初級科技工作者現在可以開始在灣區一些較划算的地區出手，以免將來房價更貴。

對於購屋者來說，如果有什麼好消息的話，那就是這些公司對灣區房地產市場的影響已經顯現。佳士得國際地產的舊金山房地產經紀人賓寧斯(Arrian Binnings)表示，許多人工智慧從業人員已經能夠透過股票抵押貸款或透過公司批准的邀約收購出售股票來獲得現金，而投資者則受益於公開股票市場的強勁表現。這與一些研究結果相符，這些研究表明，僅僅是提交IPO申請就能推高公司總部附近的房價。

人工智慧熱潮為舊金山帶來了巨額財富，已經將豪宅價格推至歷史新高；示意圖。(本報資料照片)