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舊金山購物中心戲劇性變身 擬拆除重建

編譯組／綜合報導
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舊金山市中心關閉的購物中心，可能會進行戲劇性的重置。但計畫尚未確認。負責物業市場...
舊金山市中心關閉的購物中心，可能會進行戲劇性的重置。但計畫尚未確認。負責物業市場推廣及融資事宜之CBRE公司，也拒絕置評。(取自CBRE官網)

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山關閉的San Francisco Centre可能被Seven Equity Group收購後拆除重建，改作辦公、住宅與旅館等綜合用途，但交易與融資仍有待完成。

舊金山市中心關閉的購物中心，可能會進行戲劇性的重置。

房地產內部人士向「舊金山紀事報」證實，紐約投資公司「Seven Equity Group」已被選中購買「San Francisco Centre」購物中心的大部分土地，並正考慮拆除並重建這處約6畝的地產，作為幾個潛在商業計畫之一。

「Seven Equity Group」尚未完成交易，仍需要籌集資金來完成收購，同時也需為其潛在的重建提供融資。

拆除這座大型購物中心，並將其重新開發的計畫，是由「舊金山標準」(San Francisco Standard)首先報導。其為正在評估的眾多提案之一。消息人士稱，其他選項包括重新設計現有的辦公室和零售結構。

「標準」指出，購物中心十年前的估值超過10億元，Seven Equity可能以1.325億元的價格、收購這家已關閉的購物中心。紀事報先前曾報導透露，「Seven Equity Group」已被選為買家，但價格尚未披露，收購仍取決於融資。交易預計將於2027年第一季完成。

Seven Equity提出拆除現有購物中心，並將其改為綜合用途開發項目，其中可能包括多達240萬平方呎辦公室、住房及旅館空間。並正在為收購與授權過程，尋求融資。

針對這塊物業的重新規畫，各方提出一系列重新利用這塊地產的構想，其中包括建造一個保留大部分現有結構的體育與休閒綜合設施。但市場人士認為，獲得融資仍然是一項挑戰。任何從頭開始的開發，都將面臨困難的市場環境、昂貴的建設和借貸成本，導致開發商很難讓專案在財務上順利運作。然而，以遠低於先前估值的價格購入購物中心，可能會提高重新開發的經濟效益。

Seven Equity尚未公開確認重建計畫。負責物業市場推廣及融資事宜之地產服務公司「世邦魏理仕」(CBRE)，也拒絕置評。

這塊物業位在第五街(Fifth Street)與市場街(Market Street)交會處。在經歷多年租戶流失、包括Nordstrom百貨於 2023年撤出後，該物業自1月起一直處空置狀態。位於市場街845號、原Bloomingdale百貨公司所在的建築，則由其他業主持有，目前也已與買家簽署合約，但這並不屬於此次涉及Seven Equity交易的一部分。

根據「標準」引述貸款方相關資料顯示，Seven Equity預計獲得開發批准可能需要約兩年時間。此後，可能會對該物業進行再融資、落實施工融資，或將已獲開發許可的土地出售。

精華 FAQ

  • 據報導，Seven Equity Group考慮拆除San Francisco Centre，改建為綜合用途開發案，可能包含最多240萬平方呎的辦公、住宅與旅館空間，但目前尚未正式定案。

  • Seven Equity Group雖已被選為買家，但交易尚未完成，仍需籌集收購與重建所需資金，預計整體交易可能要到2027年第一季才會完成。

  • 市場人士認為，若能以遠低於過往估值的價格取得土地，將有助提升開發可行性；但高建築成本、借貸成本與融資難度，仍是主要挑戰。

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