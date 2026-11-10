我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張凌赫W盛典上主桌還穿高訂 「真升咖了」引爆熱搜

火雞吃到剩「骨架」拿去退貨 好市多居然允許退錢

Airbnb執行長豪捐1億 助舊金山公園建設 創單一捐贈者紀錄

記者王子涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Airbnb共同創辦人兼執行長切斯基(Brian Chesky)承諾，捐贈1億元...
Airbnb共同創辦人兼執行長切斯基(Brian Chesky)承諾，捐贈1億元改善舊金山市公園。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

Airbnb執行長切斯基承諾捐贈1億元改善舊金山公園，成為當地史上最大單一捐款，首批資金將用於多區公園工程並加速社區設施改善。

舊金山市府9日宣布，Airbnb共同創辦人兼執行長切斯基（Brian Chesky）承諾捐贈1億元改善市內公園。市長羅偉（Daniel Lurie）發表聲明，這將是舊金山歷來收到金額最高的單一捐贈者捐款。

市長辦公室表示，款項將分兩階段投入。首批3900萬元用於推動南市場區（SoMa）、灣景獵人角、米慎區、波特雷羅山（Potrero Hill）及市中心的五項公園工程其餘6100萬元，將由市府公園部門用一年時間研究最佳用途。

切斯基接受舊金山紀事報訪問時表示，他20年前在舊金山參與創辦Airbnb，如今希望回饋這座成就他的城市。他說：「我覺得，自己的許多成功都可以歸功於舊金山的魔力，包括這裡的社區和出色的人們。我愛這座城市，長久以來一直想回饋，問題只在於如何回饋。」

Airbnb目前市值超過1000億元。據富比世(Forbes)估計，切斯基身家約130億元。他也是向羅偉提供經濟議題建議的企業領袖委員會成員。

切斯基表示，他與市長團隊討論數周後，決定將款項投入公園，原因是公園「人人都能使用」，捐款帶來的成果也能「很快」看見。首批受惠項目由羅偉政府選定。

其中，位於南市場區西側第11街、占地半畝的Rachele Sullivan公園，將因新資金挹注，從原定2031年開放提前至2028年底。園內規劃半場籃球場、兒童遊戲空間、遮蔭座椅區及健身區。

米慎區的Garfield Square公園與康樂中心將獲改善，並增加周日開放服務。灣景獵人角的India Basin濱水公園則可補足資金缺口，完成下一階段工程，增設礫石海灘、船屋、遊樂場及籃球場。波特雷羅山的Jackson Playground也將進行全面翻修。

此外，部分款項將支援渡輪大廈對面的Embarcadero Plaza及Sue Bierman公園改造工程。

羅偉表示，舊金山公園不僅提供景觀與休閒設施，也承載家庭仰賴的課後活動。民眾能否享有這些資源，不應取決於居住地區或家庭收入。他說，新資金將把更多休閒機會帶入不同社區，改善家庭使用的公共空間，並呼籲其他企業領袖參與城市復甦。

在人工智慧產業蓬勃發展、城市面臨生活負擔壓力之際，羅偉也曾要求本地企業增加對舊金山的投入。紀事報取得的文件顯示，他6月曾邀請OpenAI合作推動改善居民生活的新計畫，但遭對方婉拒。

切斯基則對羅偉及其團隊表達高度信任，稱羅偉是他接觸過最有效率的市長之一，團隊做事迅速、務實且專業。他希望這次捐款能鼓舞其他人，也鼓勵有意捐贈或與市府合作的企業領袖採取行動。

舊金山公園建設過去也曾獲得大筆民間支持。例如，2022年開放的Presidio Tunnel Tops獲得9800萬元私人資金，現已成為市內重要景點。

市府公園部門總經理麥德蘭（Sarah Madland）形容，切斯基的捐款是對舊金山公園與市民「足以改變局面的投資」，將推動期待已久的工程，增加兒童與家庭活動空間，並加強社區連結。

切斯基表示，目前尚無下一步具體計畫，但希望繼續協助舊金山。「這是第一步，我想從中學習，再根據所學決定接下來怎麼做」。

切斯基表示，他與市長團隊討論數周後，決定將款項投入公園，原因是公園「人人都能使用...
切斯基表示，他與市長團隊討論數周後，決定將款項投入公園，原因是公園「人人都能使用」，捐款帶來的成果也能「很快」看見。(記者王子涵╱攝影)

精華 FAQ

  • 切斯基承諾捐贈1億元改善舊金山公園，市府表示這將是舊金山歷來收到金額最高的單一捐贈者捐款，寫下新的城市紀錄。

  • 首批3900萬元將投入SoMa、灣景獵人角、米慎區、波特雷羅山與市中心的5項公園工程，包括Rachele Sullivan、Garfield Square、India Basin、Jackson Playground，以及Embarcadero Plaza周邊改造。

  • 切斯基認為公園是人人都能使用的公共資源，帶來的改善也能很快看見；他希望回饋舊金山，並以這筆捐款鼓勵更多企業領袖投入城市復甦。

舊金山 羅偉 Airbnb

上一則

加州聖塔芭芭拉半馬賽鬧怪病 19跑者入院

下一則

矽谷科技公司砸大錢扶持民主黨候選人 幾乎都當選

延伸閱讀

羅偉將撥款1200萬 解決米慎區危機

羅偉將撥款1200萬 解決米慎區危機
天普市獲州府資助150萬元 新建公園

天普市獲州府資助150萬元 新建公園
灣區50大政治捐款人 1年半貢獻破億

灣區50大政治捐款人 1年半貢獻破億
造價410萬樹屋遊樂場 繩網橋因安全隱患關閉

造價410萬樹屋遊樂場 繩網橋因安全隱患關閉
紐約市府合作吳明華 翻修布碌崙5公園13籃球場

紐約市府合作吳明華 翻修布碌崙5公園13籃球場

熱門新聞

23歲柏克萊加大女生埃爾南德斯（Paula Albornoz Hernandez）。(照片來源：柏克萊加大；律師布雷梅克提供）

已申請庇護、持工作許可仍被捕 柏克萊女大生遭ICE拘留

2026-11-05 14:40
國會眾院前議長裴洛西(右)推薦華裔陳詩敏接棒她的國會席位，但希望落空。(路透)

舊金山市議員陳詩敏認輸 威善高將接裴洛西眾院議席

2026-11-05 20:17
六旗娛樂集團旗下的大美洲主題樂園在2027年關閉。（取自California's Great America官網）

確定關門時間了 大美國樂園明年勞工節後關閉

2026-11-06 19:24

單身年收入逾37萬 加州選民視為有錢人「永久加稅」

2026-11-05 01:00
美國雇主擔保綠卡的申請程式再添變數。不僅相關企業員工擔心綠卡申請受影響，科技行業招聘趨於謹慎，也讓一些正在等待身份進展的外籍員工更加焦慮。示意圖。(美聯社)

美國科技業「關上綠卡大門」？八大企業PERM遭停求職者壓力暴增

2026-11-03 14:35
加州第14國會選區選後計票持續進行。現任聯邦眾議員瓦哈布（左）4日宣布勝選。右為眾議長強生。(路透)

瓦哈布宣布勝選 Hernandez尚未認輸：仍待計票結果

2026-11-05 18:06

超人氣

更多 >
駐立陶宛台灣代表處被要求更名

駐立陶宛台灣代表處被要求更名
黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這
收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助
日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇

日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇
飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說

飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說