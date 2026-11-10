Airbnb執行長豪捐1億 助舊金山公園建設 創單一捐贈者紀錄

Airbnb共同創辦人兼執行長切斯基(Brian Chesky)承諾，捐贈1億元改善舊金山市公園。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： Airbnb執行長切斯基承諾捐贈1億元改善舊金山公園，成為當地史上最大單一捐款，首批資金將用於多區公園工程並加速社區設施改善。

舊金山 市府9日宣布，Airbnb 共同創辦人兼執行長切斯基（Brian Chesky）承諾捐贈1億元改善市內公園。市長羅偉 （Daniel Lurie）發表聲明，這將是舊金山歷來收到金額最高的單一捐贈者捐款。

市長辦公室表示，款項將分兩階段投入。首批3900萬元用於推動南市場區（SoMa）、灣景獵人角、米慎區、波特雷羅山（Potrero Hill）及市中心的五項公園工程其餘6100萬元，將由市府公園部門用一年時間研究最佳用途。

切斯基接受舊金山紀事報訪問時表示，他20年前在舊金山參與創辦Airbnb，如今希望回饋這座成就他的城市。他說：「我覺得，自己的許多成功都可以歸功於舊金山的魔力，包括這裡的社區和出色的人們。我愛這座城市，長久以來一直想回饋，問題只在於如何回饋。」

Airbnb目前市值超過1000億元。據富比世(Forbes)估計，切斯基身家約130億元。他也是向羅偉提供經濟議題建議的企業領袖委員會成員。

切斯基表示，他與市長團隊討論數周後，決定將款項投入公園，原因是公園「人人都能使用」，捐款帶來的成果也能「很快」看見。首批受惠項目由羅偉政府選定。

其中，位於南市場區西側第11街、占地半畝的Rachele Sullivan公園，將因新資金挹注，從原定2031年開放提前至2028年底。園內規劃半場籃球場、兒童遊戲空間、遮蔭座椅區及健身區。

米慎區的Garfield Square公園與康樂中心將獲改善，並增加周日開放服務。灣景獵人角的India Basin濱水公園則可補足資金缺口，完成下一階段工程，增設礫石海灘、船屋、遊樂場及籃球場。波特雷羅山的Jackson Playground也將進行全面翻修。

此外，部分款項將支援渡輪大廈對面的Embarcadero Plaza及Sue Bierman公園改造工程。

羅偉表示，舊金山公園不僅提供景觀與休閒設施，也承載家庭仰賴的課後活動。民眾能否享有這些資源，不應取決於居住地區或家庭收入。他說，新資金將把更多休閒機會帶入不同社區，改善家庭使用的公共空間，並呼籲其他企業領袖參與城市復甦。

在人工智慧產業蓬勃發展、城市面臨生活負擔壓力之際，羅偉也曾要求本地企業增加對舊金山的投入。紀事報取得的文件顯示，他6月曾邀請OpenAI合作推動改善居民生活的新計畫，但遭對方婉拒。

切斯基則對羅偉及其團隊表達高度信任，稱羅偉是他接觸過最有效率的市長之一，團隊做事迅速、務實且專業。他希望這次捐款能鼓舞其他人，也鼓勵有意捐贈或與市府合作的企業領袖採取行動。

舊金山公園建設過去也曾獲得大筆民間支持。例如，2022年開放的Presidio Tunnel Tops獲得9800萬元私人資金，現已成為市內重要景點。

市府公園部門總經理麥德蘭（Sarah Madland）形容，切斯基的捐款是對舊金山公園與市民「足以改變局面的投資」，將推動期待已久的工程，增加兒童與家庭活動空間，並加強社區連結。

切斯基表示，目前尚無下一步具體計畫，但希望繼續協助舊金山。「這是第一步，我想從中學習，再根據所學決定接下來怎麼做」。

切斯基表示，他與市長團隊討論數周後，決定將款項投入公園，原因是公園「人人都能使用」，捐款帶來的成果也能「很快」看見。(記者王子涵╱攝影)