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矽谷籠罩間諜陰霾 AI大廠發出警告

編譯廖宜怡／綜合報導
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矽谷企業近來被籠罩在間諜活動陰影下，黃仁勳是最新案例。（美聯社）
矽谷企業近來被籠罩在間諜活動陰影下，黃仁勳是最新案例。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

矽谷AI產業因企業與外國勢力競逐機密而提高警戒，多家公司提醒員工防範間諜透過搭訕、監視與親密關係蒐集情報。

在灣區，交朋友、找伴侶、拓展人脈原本就很困難。如今，科技從業人員又多了一個需要小心的問題：「這個人對我熱情是因為我很酷、很有趣，還是，他們是間諜？」

舊金山標準（San Francisco Standard）表示，企業間諜活動陰霾近來籠罩著矽谷，為了提升戰略優勢，競爭對手和外國勢力爭相從全球最大人工智慧實企業竊取機密。根據華爾街日報報導，灣區多家人工智慧公司已向員工發出警告，提醒他們提防間諜。

上個月，聯邦調查局逮捕了OpenAI一名來自沙烏地阿拉伯的員工，罪名是在OpenAI位於舊金山的辦公室安裝錄音設備；近日，Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳又被爆出出軌中國女間諜，事件鬧得沸沸揚揚。

曾在聯邦調查局舊金山分局從事反間諜工作十餘年、目前任職於保全公司的特拉特（Mark Trott）說：「舊金山的間諜活動就算沒有華盛頓那麼嚴重，也足以與之匹敵。」

曾任聯邦調查局駐俄羅斯和中國辦事處領導人、後來與他人創辦安全諮詢公司 Trenchcoat Advisors的崔普利特 (Holden Triplett) 稱，全球有數百萬名情報人員，光在矽谷就有1000多名。

崔普利指出，間諜存在的情況比媒體報導的要普遍得多。這些人通常不會被捉到，但即使被捉到，企業也不會公開。此外，間諜背後往往有一個龐大的協助網路，包括他們有意或無意招募的科技工作者。

間諜大多是美女嗎？網路安全公司Shinobi Security研究主任蒙德（David Mound）說：「要看情況，但蜜糖通常能抓到更多蒼蠅。」

專家表示，外國情報人員通常是年輕美麗的女性，她們會利用男性的弱點，例如性、金錢、渴望被理解或傾聽，對他們進行剝削。

崔普利特說：「如果你是一個四、五十歲的中年男性，遇到一個比你年輕很多的女性主動近身，你可能會因此沾沾自喜，認為自己寶刀未老。但是，人們應該誠實自問：這是可能的嗎？」

特拉特表示，間諜會盡全力了解被鎖定的對象，會比這個人更了解他自己。他們會仔細搜尋機密文件、瀏覽社群媒體，來建構目標的個人資料，無論這個人有什麼弱點，他們都能找到。

根據媒體報導，OpenAI曾警告員工，在公司園區或咖啡店被人搭訕，都可能是有人在打探公司內部情報。特拉特表示，搭訕可能發生在任何地方。在某些情況下，間諜還會僱用私家偵探跟蹤目標，了解他們的日常作息，然後來個不期而遇。

針對黃仁勳與黃樂（Alice Huang）的事件，特拉特說：「敵對外國情報機構會毫不猶豫利用親密關係來達到其目的。當一個人不再能接觸到任何情報機構想要的東西時，這個人就不再是他們的目標了。」

精華 FAQ

  • 因為AI產業競爭激烈，企業與外國勢力都想從頂尖公司竊取機密，以取得戰略優勢。多家灣區AI公司因此提醒員工，提高對陌生接觸與可疑行為的警覺。

  • 文中提到FBI逮捕一名OpenAI員工，指其在舊金山辦公室安裝錄音設備；另有輝達執行長黃仁勳出軌中國女間諜的傳聞，引發更多關注。

  • 專家指出，間諜會先蒐集目標的社群媒體、文件與生活習慣，再用性、金錢或理解需求切入，甚至安排私家偵探跟蹤，製造不期而遇的接近機會。

間諜 矽谷 OpenAI

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