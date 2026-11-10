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加州聖塔芭芭拉半馬賽鬧怪病 19跑者入院

記者王子涵／舊金山報導
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Cottage Health醫療系統表示，旗下急診部門接收19名參賽者，正在調查...
Cottage Health醫療系統表示，旗下急診部門接收19名參賽者，正在調查不適是否與高溫或其他因素有關。(谷歌街景)

AI摘要

文章摘要整理：

加州聖塔芭芭拉半程馬拉松後有19名跑者送醫，警方正調查可疑情況，主辦方則認為多數個案可能與高溫和體力耗竭有關。

加州聖塔芭芭拉半程馬拉松8日舉行後，19名參賽者因身體不適前往當地醫院急診，部分人出現相似症狀，原因尚未確認。警方表示，正針對事件涉及的「可疑情況」展開調查。

據CBS洛杉磯報導，Cottage Health醫療系統表示，旗下急診部門接收19名參賽者，正在調查不適是否與高溫或其他因素有關。發言人柯提茲（Cristina Cortez）指出，當天與路跑活動相關的急診人數高於預期，其中多人出現原因不明的相似症狀。

警方強調，目前尚未確認症狀成因，也未建議一般民眾採取特定措施，但感到不適的參賽者應就醫，並遵循醫護人員指示。

這場全長13.1哩的半程馬拉松於周日上午7時起跑。主辦方表示，賽事吸引約7500人參加。據當地電視台KSBY報導，聖塔芭芭拉當天異常炎熱，氣溫升至華氏86度，約攝氏30度。救援人員上午9時40分至10時45分間，陸續前往賽道沿線多處處理緊急狀況。

賽事總監莫尼科（David Monico）表示，至少15人從賽事醫療帳篷送往醫院，這些人均無嚴重傷勢。他認為，目前沒有理由相信賽事期間發生異常事件，並將自己掌握的不適個案歸因於高溫及體力耗竭。

莫尼科表示，主辦方不樂見任何參賽者需要送醫，但耐力賽事中確實可能出現這類情況，尤其在天氣較熱時。

網路上另有未經證實的說法，猜測跑者可能在某個補給站接觸到不明物質，警方並未證實。據ABC7報導，賽事補給站提供飲水、電解質飲料及能量膠，目前沒有證據確認這些補給品與不適事件有關。

警方呼籲，曾參賽並出現異常症狀者，或掌握相關資訊的民眾，可致電805-897-2330，聯絡警佐米勒（Andre Miller）。

精華 FAQ

  • 據醫療系統與警方說法，共有19名參賽者前往急診，其中至少15人從醫療帳篷被送往醫院，所幸目前都沒有傳出嚴重傷勢。

  • 警方尚未確認症狀成因，醫院也在調查是否與高溫或其他因素有關；主辦方則認為，多數情況較可能是炎熱天氣加上體力耗竭所致。

  • 目前沒有證據顯示補給站提供的飲水、電解質飲料或能量膠與不適事件有關，警方也未證實接觸不明物質的說法，僅持續蒐集資訊。

加州 洛杉磯

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