男童命喪蘋果總部旁 男駕駛涉過失殺人

位於庫比蒂諾的蘋果總部。（記者龔玥/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 庫比蒂諾蘋果總部附近發生兩車碰撞事故，造成1名2歲男童重傷不治，另有2名成人受傷，警方已逮捕涉案男駕駛調查過失殺人。

聖荷西 一名2歲男童6日在庫比蒂諾蘋果公司總部附近發生的兩車碰撞事故中重傷，送醫後不治。聖塔克拉拉縣法醫辦公室確認，死者為來自聖荷西的霍華德（Riley Howard）。事故發生後，民眾在現場擺放鮮花、蠟燭及男童照片，悼念這名不幸喪生的幼童。

根據Abc 7新聞的報導，事故發生於上周五中午左右，地點在庫比蒂諾North Tantau Avenue與Pruneridge Avenue交會處，靠近蘋果園區訪客中心。

聖塔克拉拉縣消防局表示，消防人員抵達時，現場有兩輛汽車發生碰撞，其中一輛車起火燃燒。目擊者帕諾內（Jerry Pannone）表示，事發時他聽到撞擊聲，隨後看到其中一輛車打轉，車輛撞上路緣後似乎還冒出火花。

官方指出，事故發生後，現場民眾發現一名孩童已失去意識，隨即展開心肺復甦術，直到救護人員抵達。男童隨後被送往醫院，當時傷勢危急，但最終仍宣告不治。事故中另有兩名成年人受傷送醫。

警方表示，與男童同車的一名女子目前仍在醫院接受治療，情況危急，當局尚未公布她與男童的具體關係。另一輛車的男性駕駛僅受輕傷，已經出院，並遭聖塔克拉拉縣警長辦公室逮捕，涉嫌車輛過失殺人（vehicular manslaughter）。

目前事故原因仍在調查中。當局尚未公布兩車碰撞的詳細經過，也未說明是否涉及酒精、藥物或其他因素。