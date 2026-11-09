我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia接下來發展？4情境推估 黃仁勳最慘恐面臨刑事調查

黃仁勳事業100分婚姻卻失分 精神科醫師揭5大外遇心理

醫保範圍限縮 無保險病患恐變多

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
灣區醫院湧入越來越多無保險患者，專家預測明年無保險患者人數將加速成長。(聖塔克拉...
灣區醫院湧入越來越多無保險患者，專家預測明年無保險患者人數將加速成長。(聖塔克拉拉谷醫療照護中心官方臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

川普政府縮減Medi-Cal覆蓋後，灣區醫院已出現無保險患者增加，醫療機構擔心急診壓力與財務負擔將在2027年後進一步惡化。

由於川普政府限制面向低收入者的政府醫療保障計畫之「加州醫療補助計畫」(Medi-Cal)覆蓋範圍，有超過100萬加州居民可能失去醫療保險。一項早期預警信號是：灣區醫院已湧入越來越多無保險患者。

聖荷西信使報報導，「聖塔克拉拉谷醫療健康照護中心」(Santa Clara Valley Healthcare)執行長羅倫茲(Paul Lorenz)表示，今年夏天，中心旗下醫院與急診室，每月接診的無保險患者增加數百人，需至少增加2500萬美元補貼支出、用於協助那些無力支付醫療費用患者，並正重新設計相關項目，以接納更多病人。然而，現階段情況，僅是醫療保健服務重大問題的起始。

中心發言人羅斯(Roger Ross)指出，在聖塔克拉拉谷醫療健康照護中心的四家急診室，無保險患者的就診量從1月份約2300人次增加到7月份2600人次，增幅達13%。截至6月份的財政年度，中心每月約有125名無保險患者住院治療。此後，患者人數已增兩倍達每月約250人。

聖谷醫療健康照護中心並非唯一接診更多無保險病患的機構。

海沃「聖羅斯醫院」(St. Rose Hospital，隸屬阿拉米達醫療系統)參與「躺屍抗議」(“die-in” protest)以反對川普政府削減醫療開支的員工表示，醫院每天接診的無保險患者人數也在增加中。

位在瓦卡維爾、納巴和其他北灣地區的非營利醫療機構「北灣醫療網絡」(NorthBay Health)發言人Sharon Song電郵寫道，機構預計今年無保險患者的就診量，將比2025年增加20%。

灣區醫院湧入越來越多無保險患者，讓倡議人士與醫療政策專家感到擔憂，擔心失去健保的病人，會放棄預防性護理，最後因病情加重而湧入急診室。這將導致急診室不堪重負，增加醫療機構的成本，並在政府健保覆蓋範圍不斷縮小的時代，加劇財務困境。

「加州公立醫院協會」會長羅德里格斯 (Katie Rodriguez) 表示，已經聽見全加州各地都在反映，越來越多人沒有醫療保險，進入2027年，情況只會越來越嚴重。

屆時，一項受到民主黨人和健康倡導者批評的川普政府規定將生效，要求部分加州醫療補助計畫(Medi-Cal) 加保人必須工作、擔任義工或兼職學習。這項規定是川普2025年標誌性法案「One, Big Beautiful Bill Act」一部分，適用於沒有幼兒的成年人，殘疾人士與患有嚴重疾病者除外。

相同在明年，作為加州州長紐森今年通過預算方案的一部分，加州將暫停無證移民加入 Medi-Cal，並以其他方式削減其獲取福利的途徑。

倡議人士認為，灣區醫院尤其是急診科的醫護人員，今年秋季和明年可能會遇到越來越多無保險的患者。

精華 FAQ

  • 主因是川普政府限制Medi-Cal覆蓋範圍，並將於2027年起實施部分加保人的工作、義工或兼職學習要求，另加州也會暫停無證移民加入該計畫，導致更多人失去保障。

  • 聖塔克拉拉谷醫療健康照護中心表示，急診就診量與住院無保險患者都明顯上升；其他如St. Rose Hospital與NorthBay Health也回報無保險病患增加，顯示趨勢已擴大。

  • 他們擔心失去保險者會延後預防性照護，等病情惡化才湧入急診，造成急診室超載、醫療成本上升，並讓原本就承受壓力的公立與非營利醫院財務更加吃緊。

保險 加州 低收入

上一則

太浩湖多家雪場 升級纜車、造雪、服務

下一則

民主黨勝選 灣區有望重獲關鍵撥款

延伸閱讀

白卡新規衝擊 芝窮人醫院免費醫療需求暴增

白卡新規衝擊 芝窮人醫院免費醫療需求暴增
聯邦取消醫保補助 華人夫妻從每月12元飆至逾2000

聯邦取消醫保補助 華人夫妻從每月12元飆至逾2000
慎選醫保計畫 部分低收入戶仍適用零保費

慎選醫保計畫 部分低收入戶仍適用零保費
醫療福利擴大 多位勝選者開支票 能否落實待檢驗

醫療福利擴大 多位勝選者開支票 能否落實待檢驗
全民保險 11/6爾灣、11/7羅蘭崗 健保改革講座報名

全民保險 11/6爾灣、11/7羅蘭崗 健保改革講座報名

熱門新聞

23歲柏克萊加大女生埃爾南德斯（Paula Albornoz Hernandez）。(照片來源：柏克萊加大；律師布雷梅克提供）

已申請庇護、持工作許可仍被捕 柏克萊女大生遭ICE拘留

2026-11-05 14:40
國會眾院前議長裴洛西(右)推薦華裔陳詩敏接棒她的國會席位，但希望落空。(路透)

舊金山市議員陳詩敏認輸 威善高將接裴洛西眾院議席

2026-11-05 20:17
六旗娛樂集團旗下的大美洲主題樂園在2027年關閉。（取自California's Great America官網）

確定關門時間了 大美國樂園明年勞工節後關閉

2026-11-06 19:24

單身年收入逾37萬 加州選民視為有錢人「永久加稅」

2026-11-05 01:00
美國雇主擔保綠卡的申請程式再添變數。不僅相關企業員工擔心綠卡申請受影響，科技行業招聘趨於謹慎，也讓一些正在等待身份進展的外籍員工更加焦慮。示意圖。(美聯社)

美國科技業「關上綠卡大門」？八大企業PERM遭停求職者壓力暴增

2026-11-03 14:35
加州第14國會選區選後計票持續進行。現任聯邦眾議員瓦哈布（左）4日宣布勝選。右為眾議長強生。(路透)

瓦哈布宣布勝選 Hernandez尚未認輸：仍待計票結果

2026-11-05 18:06

超人氣

更多 >
賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童
黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們
以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權
黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查
台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職