醫保範圍限縮 無保險病患恐變多
川普政府縮減Medi-Cal覆蓋後，灣區醫院已出現無保險患者增加，醫療機構擔心急診壓力與財務負擔將在2027年後進一步惡化。
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川普政府縮減Medi-Cal覆蓋後，灣區醫院已出現無保險患者增加，醫療機構擔心急診壓力與財務負擔將在2027年後進一步惡化。
由於川普政府限制面向低收入者的政府醫療保障計畫之「加州醫療補助計畫」(Medi-Cal)覆蓋範圍，有超過100萬加州居民可能失去醫療保險。一項早期預警信號是：灣區醫院已湧入越來越多無保險患者。
聖荷西信使報報導，「聖塔克拉拉谷醫療健康照護中心」(Santa Clara Valley Healthcare)執行長羅倫茲(Paul Lorenz)表示，今年夏天，中心旗下醫院與急診室，每月接診的無保險患者增加數百人，需至少增加2500萬美元補貼支出、用於協助那些無力支付醫療費用患者，並正重新設計相關項目，以接納更多病人。然而，現階段情況，僅是醫療保健服務重大問題的起始。
中心發言人羅斯(Roger Ross)指出，在聖塔克拉拉谷醫療健康照護中心的四家急診室，無保險患者的就診量從1月份約2300人次增加到7月份2600人次，增幅達13%。截至6月份的財政年度，中心每月約有125名無保險患者住院治療。此後，患者人數已增兩倍達每月約250人。
聖谷醫療健康照護中心並非唯一接診更多無保險病患的機構。
海沃「聖羅斯醫院」(St. Rose Hospital，隸屬阿拉米達醫療系統)參與「躺屍抗議」(“die-in” protest)以反對川普政府削減醫療開支的員工表示，醫院每天接診的無保險患者人數也在增加中。
位在瓦卡維爾、納巴和其他北灣地區的非營利醫療機構「北灣醫療網絡」(NorthBay Health)發言人Sharon Song電郵寫道，機構預計今年無保險患者的就診量，將比2025年增加20%。
灣區醫院湧入越來越多無保險患者，讓倡議人士與醫療政策專家感到擔憂，擔心失去健保的病人，會放棄預防性護理，最後因病情加重而湧入急診室。這將導致急診室不堪重負，增加醫療機構的成本，並在政府健保覆蓋範圍不斷縮小的時代，加劇財務困境。
「加州公立醫院協會」會長羅德里格斯 (Katie Rodriguez) 表示，已經聽見全加州各地都在反映，越來越多人沒有醫療保險，進入2027年，情況只會越來越嚴重。
屆時，一項受到民主黨人和健康倡導者批評的川普政府規定將生效，要求部分加州醫療補助計畫(Medi-Cal) 加保人必須工作、擔任義工或兼職學習。這項規定是川普2025年標誌性法案「One, Big Beautiful Bill Act」一部分，適用於沒有幼兒的成年人，殘疾人士與患有嚴重疾病者除外。
相同在明年，作為加州州長紐森今年通過預算方案的一部分，加州將暫停無證移民加入 Medi-Cal，並以其他方式削減其獲取福利的途徑。
倡議人士認為，灣區醫院尤其是急診科的醫護人員，今年秋季和明年可能會遇到越來越多無保險的患者。
主因是川普政府限制Medi-Cal覆蓋範圍，並將於2027年起實施部分加保人的工作、義工或兼職學習要求，另加州也會暫停無證移民加入該計畫，導致更多人失去保障。 聖塔克拉拉谷醫療健康照護中心表示，急診就診量與住院無保險患者都明顯上升；其他如St. Rose Hospital與NorthBay Health也回報無保險病患增加，顯示趨勢已擴大。 他們擔心失去保險者會延後預防性照護，等病情惡化才湧入急診，造成急診室超載、醫療成本上升，並讓原本就承受壓力的公立與非營利醫院財務更加吃緊。
精華 FAQ
主因是川普政府限制Medi-Cal覆蓋範圍，並將於2027年起實施部分加保人的工作、義工或兼職學習要求，另加州也會暫停無證移民加入該計畫，導致更多人失去保障。
聖塔克拉拉谷醫療健康照護中心表示，急診就診量與住院無保險患者都明顯上升；其他如St. Rose Hospital與NorthBay Health也回報無保險病患增加，顯示趨勢已擴大。
他們擔心失去保險者會延後預防性照護，等病情惡化才湧入急診，造成急診室超載、醫療成本上升，並讓原本就承受壓力的公立與非營利醫院財務更加吃緊。
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