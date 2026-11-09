醫保範圍限縮 無保險病患恐變多

灣區醫院湧入越來越多無保險患者，專家預測明年無保險患者人數將加速成長。(聖塔克拉拉谷醫療照護中心官方臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府縮減Medi-Cal覆蓋後，灣區醫院已出現無保險患者增加，醫療機構擔心急診壓力與財務負擔將在2027年後進一步惡化。

由於川普政府限制面向低收入 者的政府醫療保障計畫之「加州 醫療補助計畫」(Medi-Cal)覆蓋範圍，有超過100萬加州居民可能失去醫療保險 。一項早期預警信號是：灣區醫院已湧入越來越多無保險患者。

聖荷西信使報報導，「聖塔克拉拉谷醫療健康照護中心」(Santa Clara Valley Healthcare)執行長羅倫茲(Paul Lorenz)表示，今年夏天，中心旗下醫院與急診室，每月接診的無保險患者增加數百人，需至少增加2500萬美元補貼支出、用於協助那些無力支付醫療費用患者，並正重新設計相關項目，以接納更多病人。然而，現階段情況，僅是醫療保健服務重大問題的起始。

中心發言人羅斯(Roger Ross)指出，在聖塔克拉拉谷醫療健康照護中心的四家急診室，無保險患者的就診量從1月份約2300人次增加到7月份2600人次，增幅達13%。截至6月份的財政年度，中心每月約有125名無保險患者住院治療。此後，患者人數已增兩倍達每月約250人。

聖谷醫療健康照護中心並非唯一接診更多無保險病患的機構。

海沃「聖羅斯醫院」(St. Rose Hospital，隸屬阿拉米達醫療系統)參與「躺屍抗議」(“die-in” protest)以反對川普政府削減醫療開支的員工表示，醫院每天接診的無保險患者人數也在增加中。

位在瓦卡維爾、納巴和其他北灣地區的非營利醫療機構「北灣醫療網絡」(NorthBay Health)發言人Sharon Song電郵寫道，機構預計今年無保險患者的就診量，將比2025年增加20%。

灣區醫院湧入越來越多無保險患者，讓倡議人士與醫療政策專家感到擔憂，擔心失去健保的病人，會放棄預防性護理，最後因病情加重而湧入急診室。這將導致急診室不堪重負，增加醫療機構的成本，並在政府健保覆蓋範圍不斷縮小的時代，加劇財務困境。

「加州公立醫院協會」會長羅德里格斯 (Katie Rodriguez) 表示，已經聽見全加州各地都在反映，越來越多人沒有醫療保險，進入2027年，情況只會越來越嚴重。

屆時，一項受到民主黨人和健康倡導者批評的川普政府規定將生效，要求部分加州醫療補助計畫(Medi-Cal) 加保人必須工作、擔任義工或兼職學習。這項規定是川普2025年標誌性法案「One, Big Beautiful Bill Act」一部分，適用於沒有幼兒的成年人，殘疾人士與患有嚴重疾病者除外。

相同在明年，作為加州州長紐森今年通過預算方案的一部分，加州將暫停無證移民加入 Medi-Cal，並以其他方式削減其獲取福利的途徑。

倡議人士認為，灣區醫院尤其是急診科的醫護人員，今年秋季和明年可能會遇到越來越多無保險的患者。