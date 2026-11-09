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金山醫院接軌趨勢 增設老年急診項目

編譯組／綜合報導
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舊金山醫院重新思考老年人的急診服務，紛紛增設老年急診項目。(取自UCSF Div...
舊金山醫院重新思考老年人的急診服務，紛紛增設老年急診項目。(取自UCSF Division of Geriatrics臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山因高齡人口快速增加與老年醫師短缺，帶動多家醫院增設老年急診項目，以更專業方式照護65歲以上患者。

舊金山加大(UCSF)「老年急診科」旨在滿足65歲及以上患者在醫療和社會方面的特殊需求，2020年獲得「美國急診醫師學會授予「老年急診學會」一級認證，「查克柏格舊金山總醫院」(Zuckerberg San Francisco General Hospital)、「凱瑟醫療舊金山醫學中心」(Kaiser Permanente San Francisco Medical Center)近年來也獲得這項認證。

舊金山紀事報報導，舊金山醫院重新思考老年人的急診服務，紛紛增設老年急診項目。這是全美醫院出現的趨勢：受到老年患者日漸增長的需求驅動，越來越多的醫院開始增設「老年急診」計畫。根據美國急診醫師學會統計，自2018年啟動此認證體系以來，全美已有655家醫院獲得此項認證。

「老年急診」計畫的目標，為更能滿足老年病患的需求，其在傳統的急診環境，並未得到足夠的重視。這類計畫通常並非指獨立的物理急診空間，而是指在急診室內配備經過專門培訓的臨床醫護人員，他們能夠識別並治療各類老年綜合病徵及症狀，例如虛弱、癡呆、譫妄、認知障礙，以及聽力和視力受損等問題。

對許多老年人而言，急診室常是他們獲得醫療服務的唯一管道，因為他們通常無法規律就診或看初級保健醫生(primary care physician)。因此，一些本可在早期得到治療的問題，例如行走困難或記憶力減退，可能會逐漸惡化，最終引發跌倒等緊急狀況，或因未按時服藥而導致嚴重後果。

雪上加霜的是，全美老年醫學專家即專門負責老年人初級保健的醫生，嚴重短缺。隨著嬰兒潮世代步入老年，此一缺口預計還會進一步擴大，因為進入該專業領域的醫生人數，不足以滿足日益增長的需求。

舊金山的這項問題尤其顯著，因為這是加州老化速度最快的地區之一。預計時至2060年，舊金山市80歲以上人口的比例將從2020年的5.6%增長至16%；在加州各縣中，增幅預計將位居首位。促使老年急診成為介入老年人照護工作的關鍵點。

舊金山加大老年急診室計畫中，每天在特定時段、中午12時至晚上8時，或上午10時至晚上8時，此為老年人就診的高峰時段，會配備一名受過老年醫學培訓的執業護士，每天上午9時至下午5時，還會有一位老年醫學社會工作人士協助患者。

精華 FAQ

  • 主要因65歲以上患者的醫療與社會需求更複雜，傳統急診難以充分照顧，加上當地高齡化加速，醫院因此強化老年急診服務。

  • 這類項目多半不是獨立空間，而是在急診室內配置受過老年醫學訓練的人員，協助辨識與處理虛弱、癡呆、譫妄、認知障礙及感官退化等問題。

  • 該計畫在中午12時至晚上8時或上午10時至晚上8時的高峰時段，配置老年醫學執業護士，另在上午9時至下午5時安排老年醫學社工協助患者。

舊金山 查克柏格

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