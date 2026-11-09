民主黨勝選 灣區有望重獲關鍵撥款

灣區國會議員李卡多表示，民主黨人需要立即關注那些能幫助家庭支付賬單的切身問題，例如取消關稅、提高最低工資以及結束伊朗戰爭。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨奪回眾院多數後，灣區國會議員期待重啟關鍵撥款、修補醫療與基建刪減，同時透過委員會加強對川普及其盟友的監督調查。

民主黨 於選舉之夜取得壓倒性勝利後，灣區 國會代表團成員士氣大振。他們正尋求利用在眾議院 多數席位，在川普總統任期的最後兩年裡發揮作用。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，民主黨全國範圍內承諾，將充分利用選民賦予他們的授權。由於對伊朗戰爭和高昂的消費品價格感到失望，選民紛紛轉向民主黨。

儘管灣區多年來一直是民主黨在眾議院的堡壘，但灣區國會議員表示，新的多數席位提供了機會，可以重新獲得州和地方政府的關鍵撥款，撤銷近期削減的醫療保健預算，並對川普及其盟友展開調查。

儘管民主黨在國會佔據多數席位，仍可能面臨來自川普的阻力，因為川普有權否決他們的法案。由於民主黨在參眾兩院均未獲得絕對多數席位，需要爭取一些共和黨人的支持。

眾議員李卡多（Sam Liccardo）表示，一些用於氣候適應性計畫的資金已被削減，希望能夠恢復這些資金。去年，川普政府取消了「建設韌性基礎設施和社區」計畫的5000萬元撥款，原本用於解決柏斯菲卡海灘大道沿線的海岸侵蝕問題。

即將於明年1月成為灣區任職時間最長的國會議員的羅芙根(Zoe Lofgren)表示，她計畫競選眾議院科學、太空和技術委員會主席一職。該委員會是監督聯邦科學研究經費和發展的關鍵機構。「能夠專注於這個國家科學事業的不當行為和破壞，進行監督並努力糾正錯誤，是我非常希望承擔的重要責任。」

其他灣區國會議員也可能擔任其他重要委員會的主席或成員。眾議員賈霍夫曼（Jared Huffman）的選區涵蓋北灣，目前是眾議院自然資源委員會資深成員，並有可能在明年升任主席。委員會負責調查川普拆除白宮東翼並建造由未公開捐款者資助的宴會廳的決定，以及林肯紀念堂倒影池的非公開招標合約。

眾議員羅康納（Ro Khanna）和葉芳婷（Lateefah Simon）均在權力強大的監督委員會任職，該委員會將主導對川普及其家人涉嫌腐敗的調查。

羅康納表示，希望確保監督委員會調查權錢交易指控、加密貨幣腐敗、濫用赦免權以及「愛潑斯坦階層」。

李卡多表示，民主黨人需要立即關注那些能幫助家庭支付帳單的切身問題，例如取消關稅、提高最低工資以及結束伊朗戰爭。

李卡多說：「這些才是我們在1月份首先需要考慮的措施，它們能為數千萬美國人提供一些幫助，並直白地證明我們有能力執政。」他說，「當然，各方都在呼籲進行調查、發出傳票和進行報復，但大多數美國人認為，如果我們能夠證明自己有能力執政，那就很有幫助了。」

民主黨人正在權衡如何擺脫過度關注川普的局面，並實際解決困擾美國人的關鍵生活成本。正在考慮競選總統的羅康納表示，他們可以兩者兼顧。

「我們有監督委員會和司法委員會可以追究總統的責任。而且我們上任百日的議程包括恢復醫療補助計畫（Medicaid）、提高最低工資、結束戰爭，以及想辦法讓更多家庭的收入增加，」羅康納說。

眾議員瓦哈布(Aisha Wahab)表示贊同。她接替了因性行為不端指控而辭職的前眾議員史沃威爾。

她說：「民主黨內部存在分歧，但我認為，在確保我們撤銷對醫療保健的削減，並追究更多人違反憲法以及我們整個美國制度的責任方面，我們擁有團結一致的立場。」

儘管一些民主黨領袖已經開始提出大膽的設想，但考慮到川普仍將執政兩年，一些黨內成員希望降低預期。

灣區國會議員羅康納表示，希望確保監督委員會調查權錢交易指控、加密貨幣腐敗、濫用赦免權以及「愛潑斯坦階層」。(路透)