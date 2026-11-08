ACoM：藍色海嘯湧 族裔選民盼降物價

全美移民法律中心總裁馬托斯呼籲新一屆國會監督移民執法，保障公平程序與家庭團聚。（ACoM提供）

AI摘要 文章摘要整理： 選後民調顯示，族裔選民雖讓民主黨迎來藍色海嘯，但真正期待的是降物價、增薪資並改善移民執法與權益保障。

選票掀起「藍色海嘯 」，族裔選民期待的，是生活負擔真正減輕。美國社區媒體（American Community Media，ACoM）6日舉行選後座談，解析期中選舉選民民調。與會者指出，物價是共同壓力，移民執法、公民權與部落主權也影響選擇，民主黨 仍須以成果回應期待。

這項全國調查訪問逾萬名選民，眾院選舉中，非裔受訪者85％支持民主黨，拉丁裔為67％、亞太裔64％、原住民57％。其中451名華裔受訪者，63％支持民主黨、35％支持共和黨 。

亞裔美國人促進正義協會主席兼執行長楊約翰（John C. Yang）指出，亞太裔近三分之二認為國家走錯方向，52％認為民主黨很關心亞太裔，73％則認為共和黨不太關心或抱持敵意。他解釋，2024年亞太裔不滿拜登政府處理通膨與經濟的表現，選票一度向共和黨移動，本屆則較接近過往支持民主黨的模式。

UnidosUS拉丁裔投票計畫副總裁德卡斯楚（Clarissa Martínez De Castro）指出，拉丁裔選民八成屬於勞工階級，僅15％自認經濟寬裕，對生活成本與移民執法的不滿，促使選民用選票表達抗議。她強調，拉丁裔的政黨支持並非固定，這次不等於民主黨已贏回信任，仍須降低生活成本、提高薪資並制止執法濫權。

非洲裔美國人研究合作組織執行長費南德茲（Henry Fernandez）指出，2024年曾投給川普的非裔受訪者中，逾三分之一在本屆改投民主黨眾議員候選人。物價是首要關切，投票權與公民權也讓選民憂慮。他補充，伊朗戰爭也是經濟問題，燃油漲價推高其他物價。

第一民族發展研究所研究與倡議資深研究員古斯里（Annalise Guthrie）指出，原住民選民雖多數支持民主黨，卻非無條件支持。除了生活成本，近九成也將候選人對部落主權、條約權利及聯邦責任的立場視為投票考量。她強調，當選者必須改善家庭生活，並尊重原住民決定社區未來的權利。

全美移民法律中心總裁馬托斯（Kica Matos）表示，選民要求改變移民政策、制止ICE執法濫權，也支持讓在美落地生根的移民有機會取得公民身分。她呼籲新一屆國會監督拘留與遣返，確保公平審理，避免家庭分離。

德卡斯楚提醒，民主黨若忙於溫和派與進步派內鬥，忽略家庭經濟壓力，可能浪費這次勝選機會。楊約翰則強調，選民才是公職人員的老闆，當選者必須傾聽並提出實際方案。

非洲裔美國人研究合作組織執行長費南德茲指出，物價是非裔選民的首要關切。（ACoM提供）

美國社區媒體6日舉行選後座談，透過選民民調解析不同族裔的投票選擇與政策期待。圖為活動宣傳圖。（翻攝自ACoM會議）

UnidosUS拉丁裔投票計畫副總裁德卡斯楚強調，民主黨勝選不等於已贏回拉丁裔選民的信任。（ACoM提供）

亞裔美國人促進正義協會主席兼執行長楊約翰指出，亞太裔本屆支持民主黨的比例，較接近過往模式。（ACoM提供）

第一民族發展研究所研究與倡議資深研究員古斯里指出，原住民重視生活成本，也關注候選人對部落主權的立場。（ACoM提供）