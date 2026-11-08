咖哩連鎖店CoCo壹番屋插旗庫比蒂諾 開灣區首店

日本最大咖哩飯連鎖店CoCo壹番屋將在庫比蒂諾開設灣區首家餐廳。（取自CoCo壹番屋網站）

AI摘要 文章摘要整理： 日本咖哩連鎖CoCo壹番屋將於12月中旬進駐庫比蒂諾，開出灣區首店，業者看準南灣日式餐飲熱潮與市場空缺。

日本最大咖哩飯連鎖店CoCo壹番屋（CoCo Ichibanya）即將登陸灣區 ，首家店將開在庫比蒂諾。

舊金山紀事報報導，CoCo壹番屋將於12月中旬在南灣庫比蒂諾開業。這家約有50個座位的餐廳位於市中心，將提供食客其招牌濃鬱咖哩飯，配菜包括雞排、燉牛肉、蒜蓉蝦、波菜和起司。

CoCo壹番屋於1978年在日本名古屋郊區開設第一家餐廳，現在已發展成為在全球擁有超過1000家分店的連鎖餐飲企業。它目前在南加州 已開有分店，德州 也有一家，但北加州還沒有。

此次CoCo壹番屋加入北加州市場，反映出日本特色連鎖餐廳在南灣地區的蓬勃發展：主打天婦羅丼飯的金子半之助（Hannosuke）今年秋天在聖荷西開設了美國首家獨立餐廳；總部位於東京的日式沾麵與拉麵連鎖品牌辻田（Tsujita）一年多前就已在同一家購物中心開店；以日式油拌麵聞名的歌志軒（Kajiken）也於10月在Westfield Valley Fair購物中心開設了分店。

庫比蒂諾CoCo壹番屋華裔合夥人陳先生（Edward Chan，音譯）表示，他是去日本旅行時第一次吃到CoCo壹番屋的咖哩飯。大約三年前，他聯絡了日本總公司，詢問是否能將CoCo壹番屋帶到灣區，結果得到肯定的答覆。

陳先生的經營夥伴庫蘇馬（Charles Kusuma）表示，他們發現在庫比蒂諾經營很久的日式咖哩店Curry House關門了，因此認為庫比蒂諾很適合開一家新的咖哩店。經過考慮，他們選擇將CoCo壹番屋開在Main Street Cupertino附近，距離蘋果總部也很近。

負責日常營運的庫蘇馬表示，庫比蒂諾分的菜色基本上將與南加州分店相同，不過，他們稍後可能會增加一些特色菜。

庫蘇馬說：「我們會提供很多菜色選擇，顧客可以自由搭配，最多能搭配出45種。」