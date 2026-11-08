海崖區豪宅非法侵占案 彭姓華女被逮
舊金山警方在海崖區一棟涉非法侵占豪宅內逮捕華裔女子彭戴安娜，並帶走7隻狗；她同時面臨多項刑事指控與市府民事訴訟。
AI摘要
文章摘要整理：
舊金山警方在海崖區一棟涉非法侵占豪宅內逮捕華裔女子彭戴安娜，並帶走7隻狗；她同時面臨多項刑事指控與市府民事訴訟。
舊金山警方6日在富裕海崖區（Sea Cliff）一棟被侵占的惡名昭彰豪宅執行搜查行動，逮捕了涉案的華裔女子。
舊金山紀事報表示，警方於6日上午7時30分左右，在這棟位於舊金山250 32nd Avenue、價值440萬元的房屋內逮捕了42歲的華裔女子戴安娜‧彭（Diana Peng，音譯）。這棟住宅因產權糾紛以及涉嫌被非法占用，成為社區嚴重問題已長達一年。這次逮捕行動是這起事件的最新進展。
警方表示，戴安娜‧彭被控詐斯罪、非法持有槍械彈藥罪、毒品罪、無證駕駛罪和虐待動物罪，目前被關押在舊金山縣監獄（San Francisco County Jail）。
6日上午，大批警員駕駛多輛警車來到這棟房屋前，拉起黃色警戒線，將房屋團團圍住，接著破門而入進行搜查。舊金山動物管理中心（San Francisco Animal Care & Control）也參與此次行動，從該房屋帶走了七隻狗，並將牠們送往動物收容所。
鄰居威爾（Cameron Will）表示，他們事前並未收到任何警方將搜查這棟房屋的通知。住在街對面的威爾稱，他透過窗戶看到警察持槍走進這棟房屋，在屋內搜查了近四小時，搬走了一些紙箱和紙袋。他同時看到動物管理中心人員協助警方帶走了七隻比特犬（pit bull）。
這棟房屋也是舊金山市府律師邱信福（David Chiu）9月提起的一起民事訴訟的焦點。市府指控戴安娜‧彭和男子阿迪（Brandon Aadee）使用偽造的房屋契約將這棟房屋占為己有，並試圖出售變現。
紀事報指出，從2025年7月起，戴安娜‧彭和阿迪一共登記了八份房屋契約，在兩人之間反覆轉讓。市府表示，至少有五份契約涉嫌偽造公證人簽名和印章，或在公證後進行篡改。多名公證人員告訴調查官員，他們的簽名或印章被偽造或濫用。
此外，這棟房屋還拖欠累計超過34萬元的房地產稅金。舊金山市議會10月已授權財政局拍賣該房屋，此舉有望讓市府收回被拖久的稅款，並重新確定合法所有人。
警方在6日上午前往位於250 32nd Avenue的豪宅執行搜查並逮捕彭戴安娜。這棟屋子因產權糾紛與疑似非法占用，長期成為社區關注焦點。 她被控詐欺、非法持有槍械彈藥、毒品、無證駕駛與虐待動物等罪，目前關押在舊金山縣監獄。警方並在搜查時帶走屋內7隻狗。 市府指控彭戴安娜與Brandon Aadee使用偽造契約占有房屋並試圖變現，還拖欠超過34萬元房地產稅；市議會已授權拍賣該屋追稅。
精華 FAQ
警方在6日上午前往位於250 32nd Avenue的豪宅執行搜查並逮捕彭戴安娜。這棟屋子因產權糾紛與疑似非法占用，長期成為社區關注焦點。
她被控詐欺、非法持有槍械彈藥、毒品、無證駕駛與虐待動物等罪，目前關押在舊金山縣監獄。警方並在搜查時帶走屋內7隻狗。
市府指控彭戴安娜與Brandon Aadee使用偽造契約占有房屋並試圖變現，還拖欠超過34萬元房地產稅；市議會已授權拍賣該屋追稅。
上一則