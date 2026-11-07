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62.63％得票率 布利桑頓市議會迎亞裔代表余貞美

記者王湘涵／布利桑頓報導
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余貞美（右一）3日開票之夜與布利桑頓市長Jack Balch（左一）、第1選區市...
余貞美（右一）3日開票之夜與布利桑頓市長Jack Balch（左一）、第1選區市議員候選人Kathy Narum（左二）及布利桑頓聯合學區第5選區教委候選人Karen Fletcher（右二）合影，四人均在各自選舉的初步開票中領先。（余貞美提供）

AI摘要

文章摘要整理：

余貞美在布利桑頓第3選區以62.63%得票率勝出，成為市議會新的亞裔代表，並表示將以財政整頓、基礎設施維護與務實治理為優先。

東灣布利桑頓第3選區市議員候選人余貞美（Jamie Yee）在3日選舉初步開票中，以62.63％得票率領先對手古普塔（Reena Gupta）的37.37％，讓市議會再迎亞裔代表。她接受選後專訪時說，選舉不容易，選票投下前無法預知，因此只能全力以赴，如今對結果仍感到有些不可思議。她也強調，支持候選人仍須看能力、經驗與操守，擔任公職更要有勇氣對支持者說「不」。

余貞美曾任布利桑頓學區教委12年，2022年角逐市議員失利後，一度沒有再參選的打算。後來在居民鼓勵下，加上參與市民藝術委員會及市政諮詢工作的經驗，讓她決定再次投入。她說，這次提早準備，主要由自己與夥伴規畫並執行競選工作，沒有聘請競選顧問，並自述「我募得的錢最少，花的錢也最少」。她認為，熟悉地方議題、理解市議會的政策與監督職責，是贏得支持的重要原因。

這份經驗也包括理解不同家庭的處境。余貞美提到，學區教委的工作讓她更能理解移民家庭及不同文化背景的孩子在校面臨的困難，包括家庭教養方式與學校文化、語言環境的差異，從孩子和家長的角度看問題。

她進一步表示，父母是移民，她看著他們適應美國文化與生活，後來透過亞太裔公共事務聯盟（APAPA）接觸新移民家庭，也讓她重新理解父母當年的處境。她希望將這些經驗帶進市議會，在作決策時考慮不同居民的需要，例如主動詢問是否需要翻譯，確認英語非母語者能否取得並理解市府資訊。

余貞美將穩定市府財政列為當前最重要的課題，主張盤點預算，為道路、人行道等公共設施制定長期維護計畫。她也將聘任正式市經理列為上任後的優先工作，由其建立行政團隊、執行市政。

余貞美指出，相較屋崙、佛利蒙及都布林等城市已有亞裔擔任公職，布利桑頓自日裔前市長毛利四郎（Floyd Mori）1975年卸任後，市議會逾50年未見亞裔代表。她分享過去參加Facebook亞裔參政座談會時與毛利四郎的合照，更感受到此次當選對亞裔代表性的意義。

不過，代表性也伴隨責任。余貞美提到前屋崙市長遭罷免及貪腐案審判，感慨社區多年努力推動亞裔參政，看到這類事件讓她既生氣又難堪。她強調，族裔之外，更要看候選人的能力、經驗與操守，當選後也不能因對方曾支持自己就答應不合適的要求。「要有領導力，也要有勇氣說不，無論對方是誰。」

余貞美（左）曾受邀在Facebook舉行的亞裔參政座談擔任講者，並與布利桑頓日裔...
余貞美（左）曾受邀在Facebook舉行的亞裔參政座談擔任講者，並與布利桑頓日裔前市長毛利四郎（右）合影，特別感觸這次勝選對亞裔代表性的重要意義。（余貞美提供）

余貞美（前排右三）與支持者在競選活動中合影，現場民眾手持她與其他候選人的競選看板...
余貞美（前排右三）與支持者在競選活動中合影，現場民眾手持她與其他候選人的競選看板。（余貞美提供）

精華 FAQ

  • 她在初步開票中以62.63%得票率領先對手古普塔的37.37%，順利當選布利桑頓第3選區市議員，也讓市議會再度出現亞裔代表。

  • 余貞美認為，自己熟悉地方議題，也了解市議會的政策與監督責任，加上提早自組團隊、沒有聘請顧問，讓競選更貼近社區需求。

  • 她把穩定市府財政列為首要任務，主張盤點預算並為道路、人行道等設施做長期維護計畫，同時盡快聘任正式市經理來建立行政團隊。

亞裔 移民 學區

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