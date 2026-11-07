62.63％得票率 布利桑頓市議會迎亞裔代表余貞美

余貞美（右一）3日開票之夜與布利桑頓市長Jack Balch（左一）、第1選區市議員候選人Kathy Narum（左二）及布利桑頓聯合學區第5選區教委候選人Karen Fletcher（右二）合影，四人均在各自選舉的初步開票中領先。（余貞美提供）

AI摘要 文章摘要整理： 余貞美在布利桑頓第3選區以62.63%得票率勝出，成為市議會新的亞裔代表，並表示將以財政整頓、基礎設施維護與務實治理為優先。

東灣布利桑頓第3選區市議員候選人余貞美（Jamie Yee）在3日選舉初步開票中，以62.63％得票率領先對手古普塔（Reena Gupta）的37.37％，讓市議會再迎亞裔 代表。她接受選後專訪時說，選舉不容易，選票投下前無法預知，因此只能全力以赴，如今對結果仍感到有些不可思議。她也強調，支持候選人仍須看能力、經驗與操守，擔任公職更要有勇氣對支持者說「不」。

余貞美曾任布利桑頓學區 教委12年，2022年角逐市議員失利後，一度沒有再參選的打算。後來在居民鼓勵下，加上參與市民藝術委員會及市政諮詢工作的經驗，讓她決定再次投入。她說，這次提早準備，主要由自己與夥伴規畫並執行競選工作，沒有聘請競選顧問，並自述「我募得的錢最少，花的錢也最少」。她認為，熟悉地方議題、理解市議會的政策與監督職責，是贏得支持的重要原因。

這份經驗也包括理解不同家庭的處境。余貞美提到，學區教委的工作讓她更能理解移民 家庭及不同文化背景的孩子在校面臨的困難，包括家庭教養方式與學校文化、語言環境的差異，從孩子和家長的角度看問題。

她進一步表示，父母是移民，她看著他們適應美國文化與生活，後來透過亞太裔公共事務聯盟（APAPA）接觸新移民家庭，也讓她重新理解父母當年的處境。她希望將這些經驗帶進市議會，在作決策時考慮不同居民的需要，例如主動詢問是否需要翻譯，確認英語非母語者能否取得並理解市府資訊。

余貞美將穩定市府財政列為當前最重要的課題，主張盤點預算，為道路、人行道等公共設施制定長期維護計畫。她也將聘任正式市經理列為上任後的優先工作，由其建立行政團隊、執行市政。

余貞美指出，相較屋崙、佛利蒙及都布林等城市已有亞裔擔任公職，布利桑頓自日裔前市長毛利四郎（Floyd Mori）1975年卸任後，市議會逾50年未見亞裔代表。她分享過去參加Facebook亞裔參政座談會時與毛利四郎的合照，更感受到此次當選對亞裔代表性的意義。

不過，代表性也伴隨責任。余貞美提到前屋崙市長遭罷免及貪腐案審判，感慨社區多年努力推動亞裔參政，看到這類事件讓她既生氣又難堪。她強調，族裔之外，更要看候選人的能力、經驗與操守，當選後也不能因對方曾支持自己就答應不合適的要求。「要有領導力，也要有勇氣說不，無論對方是誰。」

余貞美（左）曾受邀在Facebook舉行的亞裔參政座談擔任講者，並與布利桑頓日裔前市長毛利四郎（右）合影，特別感觸這次勝選對亞裔代表性的重要意義。（余貞美提供）

余貞美（前排右三）與支持者在競選活動中合影，現場民眾手持她與其他候選人的競選看板。（余貞美提供）