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羅偉將撥款1200萬 解決米慎區危機

編譯組／綜合報導
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舊金山市長羅偉將撥款1200萬美元因應米慎區混亂。(圖取自Daniel Luri...
舊金山市長羅偉將撥款1200萬美元因應米慎區混亂。(圖取自Daniel Lurie臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山市長羅偉與議員菲爾德宣布撥款1200萬美元，透過照明、科技與街頭服務改善米慎區治安、協助無家可歸者並回應居民長期抱怨。

舊金山市長羅偉(Mayor Daniel Lurie)與米慎區市議員菲爾德(Jackie Fielder)宣布，將撥款1200萬美元因應米慎區混亂，這筆資金將用於升級路燈、增添公共安全技術以及增派街頭大使，協助居民與商家，並為無家可歸者提供服務。

「舊金山紀事報」報導，菲爾德先前曾多次呼籲羅偉領導的舊金山市府，解決米慎社區的危機，包括馬歇爾小學(Marshall Elementary) 學生家長反映的針頭、糞便以及安全問題，這是一所位在舊金山米慎區中心地帶、以拉丁裔學生為主的公立學校。

這些長期存在的問題，主要集中在位於第16街與第24街的BART車站廣場附近。去年，羅偉剛上任初始，當局開始嚴厲打擊田德隆區(Tenderloin)及南市場區(SoMa)的露天毒品交易，當時，毒品問題情況惡化。

羅偉聲明表示，每天都能看到馬歇爾小學學生家庭與米慎區居民所面臨的困境，感到沮喪。他認為，單將問題從一個街區轉移到另一個街區，並不足夠，這個社區需要確實有效的措施，帶來真正的改變。

這筆新資金中，約有900萬美元來自「Crankstart基金會」，該基金會由舊金山億萬富翁、政治捐助者邁克爾莫里茲(Michael Moritz)家族創立。其餘300萬美元來自州府預算。

菲爾德聲明指出，一年多來，她的市議員辦公室一直與選民及社區團體，共同倡導增加社區大使人數，並加強改善BART廣場。這筆資金注入，顯示市議員辦公室、市長辦公室與慈善機構，致力於確保米慎區可獲得平等對待的決心。 大家將繼續努力合作，達到米慎區持久的公共安全、活力和經濟機會。

精華 FAQ

  • 市府宣布投入1200萬美元，重點是改善米慎區混亂與治安，包含升級路燈、增加公共安全技術、增派街頭大使，並提供無家可歸者服務，回應居民與商家的長期需求。

  • 其中約900萬美元來自Crankstart基金會，另外300萬美元來自州府預算。市長羅偉與市議員菲爾德都表示支持，認為應以實際措施改善米慎區，而不是只把問題移到別處。

  • 問題主要集中在第16街與第24街的BART車站廣場附近，馬歇爾小學家長曾反映針頭、糞便與安全疑慮。當地在毒品取締後仍面臨街頭亂象，顯示需要持續且有效的整體治理。

舊金山 羅偉

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