數據中心建設受阻 科技巨頭尋求海外布局 甚至探索太空數據中心

在選民對AI表示抵制後，股市陷入恐慌，科技公司開始探索新的數據中心選址方案。（本報檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 美國數據中心建設在地方反對聲浪下受阻，科技巨頭為分散風險，正加速轉往海外，並開始探索太空數據中心的可行性。

據「舊金山標準報」（San Francisco Standard）報導，大選結束後，華爾街（Wall Street）因對人工智慧（AI）的擔憂而感到不安，其中包括數據中心（data center）建設可能出現的延誤。周四（5日）股市大幅下跌，尤其是晶片製造商和數據中心運營商的股價。

目前聯邦層面並未對數據中心建設實施全面暫停令（moratorium），因此各公司正面臨著各市、縣層面提出的、形形色色的建設暫停提案。然而，當選官員究竟會頒布強硬的建設禁令，還是會對那些承諾為當地社區創造就業機會和帶來投資的AI公司採取寬鬆態度，目前尚不得而知。

據Ballotpedia的分析顯示，在全國41項公投議案中，除一項外，選民均對數據中心開發投了反對票。美國各地近期實施的許多暫停令有效期為六個月至一年，並可選擇延期或替換為永久性規定。

「這就像住房問題一樣。在聯邦層面立法非常困難，因為決定需要多少住房以及住房建在哪裡的是各縣和各州，」柏克萊加大 （UC Berkeley）經濟學教授莫雷蒂（Enrico Moretti）表示。「我認為數據中心也是如此，這是一個高度分散化的過程。」

莫雷蒂指出，仍有未實施建設禁令的地區可供AI公司建設數據中心，且數據中心的具體位置對所有者而言並不重要。他表示，如果Meta因當地法規無法在某個轄區建設數據中心，它只需轉移到另一個地方即可。儘管這可能會帶來物流上的麻煩，但企業也可以在美國境外建設數據中心。

總體而言，諸如亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）、Meta和微軟（Microsoft）的超大規模科技公司今年在AI基礎設施上的支出預計將超過7200億美元。那些面積相當於數百個橄欖球場的大規模數據中心通常用於訓練AI模型，這些數據中心可以建在任何地方，包括美國境外甚至太空。

Anthropic表示，該公司正在將數據中心業務擴展至海外，以避免過度集中於美國。Meta也在將目光投向國際市場；該公司表示因為這涉及巨額投資，對這些投資進行風險對沖是明智之舉。

與此同時，從貝佐斯（Jeff Bezos）到黃仁勳（Jensen Huang）等科技巨頭都支持這樣一種觀點：太空數據中心可能是訓練AI模型的一種更經濟的方式。儘管相關技術尚未得到驗證，但關於太空數據中心的構想在過去一年中已逐漸獲得認可，谷歌甚至承諾將於明年進行測試發射。

「太空數據中心目前看起來相當有吸引力，」SpaceX首席執行長馬斯克（Elon Musk）周二（3日）晚間在X平台發文稱。