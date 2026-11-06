AI工程師不善社交 自嘲第一次約會心情像最後一輪求職面試

舊金山科技人約會講求效率，男女第一次約會有如招聘面試。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山因AI熱潮吸引大量年輕創業者，卻也讓約會更像職場篩選；受訪者透露，許多人忙於工作、用科技工具分析關係，甚至把初次約會當成面試。

一年前搬到舊金山 的24歲人工智慧 新創公司Koyal共同創辦人阿加沃（Mehul Agarwal ）表示，他希望在致富前先找到真愛，這樣他就不用被伴侶究竟是被他自己還是他的成功所吸引困擾。

阿加沃稱他今年約會過幾次，其中一次花了兩個月的時間才安排好。這名約會對象也在人工智慧新創公司工作，兩人都因工作筋疲力竭，也都擅長職場閒聊。所以，那晚與其說是約會，不如說是社交聚會。

聖荷西 信使報表示，人工智慧熱潮吸引了許多年輕人前來舊金山，他們正在重塑這座城市的約會生活。許多人表示，創業家和工程師們因為忙於開發人工智慧產品、努力累積財富，能約會的時間愈來愈少。因此，當他們有機會約會時，會抱持一種高風險心態，把第一次喝咖啡搞得像是最後一輪求職面試。

在舊金山生活了三年，今年8月搬到紐約的人工智慧醫療科技公司Eureka Health的共同創辦人哈唐（Sina Hartung）對舊金山的約會現況感到失望。29歲的她說：「第一次約會不需要了解對方家族是否有癌症史，也不需要弄清楚對方是否真的想要三個孩子。」

舊金山現在的約會者會根據固定標準篩選伴侶、會將聊天訊息外包給聊天機器人做，還會每月付數千元聘請教練學習如何約會。

32歲的喬伊斯·張（Joyce Zhang，音譯）是舊金山一名約會教練。曾擔任支付公司Stripe產品經理的她表示，她現在用科技業術語來指導客戶如何約會，例如「潛在客戶群」（top of funnel）和「轉換率」（conversion rate）。

張小姐說，她的客戶會把約會軟體上的資料輸入電子表格來了解配對契合度，還有些人會鑽研操縱軟體的演算法。有些客戶甚至會把自己整個約會史分享給ChatGPT，讓聊天機器人分析他們的約會模式。

長期以來，舊金山20多歲年輕人的約會對象一直以男性和書呆子為主而聞名，許多本地女性流行一句話：「機會很多，但對象奇葩。」（The odds are good, but the goods are odd）。