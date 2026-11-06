49人砸260萬助選 費拉里斯慘居第4

圖為49人隊管理的聖塔克拉拉市李維體育場。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山49人隊近年大手筆投入聖塔克拉拉地方政治，今年已花逾260萬元支持特定候選人，但其力挺的市長候選人費拉里斯目前暫居第4。

舊金山 49人隊近年積極投入聖塔克拉拉地方政治，試圖透過政治獨立支出委員會影響市長及市議員選舉。競選財務申報資料顯示，球隊2026年已花費超過260萬元，支持特定候選人並反對其競爭對手；自2020年以來，相關政治支出更累計接近1150萬元，對當地政治生態造成顯著影響。

根據Nbc Bay Area的報導，49人隊今年休賽季在自由球員市場投入近4200萬元，相較於NFL 其他球隊，被形容為相當節制。不過，球隊在維持主場及影響所在地政治方面，卻不吝投入資金。球隊目前在國聯西區排名第一，並透過與聖塔克拉拉市體育場管理局的合約安排，負責管理李維體育場(Levi's Stadium)。該體育場由管理局持有，雙方過去曾因財務及其他議題發生爭議。

報導指出，49人隊透過政治獨立支出委員會（PAC），針對聖塔克拉拉市長及市議員候選人投入大量資金。這些支出並非直接捐給候選人，而是透過獨立政治支出支持或反對特定參選人。

今年市長選舉中，49人隊的政治委員會支持候選人費拉里斯（Gary Ferraris），並反對五名競爭對手中的兩人，包括前市議員渡邊（Kathy Watanabe）及克特斯（David Kertes）。

不過，根據聖塔克拉拉縣選務處公布的初步開票結果，49人隊支持的費拉里斯並未取得領先。截至首批計票結果公布時，前市議員哈迪（Karen Hardy）以2911票暫居第一，渡邊排名第二，克特斯排名第三，費拉里斯則暫居第四。

值得注意的是，哈迪過去競選市議員時曾獲得49人隊支持，但此次參選市長並未獲得球隊政治委員會的資助。

49人隊近年透過政治支出積極參與聖塔克拉拉地方選舉，其影響力也成為當地政治討論焦點。隨著後續選票陸續完成統計，球隊今年投入的政治資金究竟能否轉化為選舉成果，仍有待最終開票結果揭曉。