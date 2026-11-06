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共和黨律師迪倫辭司法部要職 曾被轟「最無法無天」民權司司長

編譯林思牧／綜合報導
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民權司前律師史黛西楊稱迪倫是司法部歷史上「最具破壞性、最無法無天、最滿懷仇恨」的...
民權司前律師史黛西楊稱迪倫是司法部歷史上「最具破壞性、最無法無天、最滿懷仇恨」的民權司長。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

保守派律師迪倫在司法部任職19個月後辭去民權司要職，任內大幅改造部門、推動反DEI與校園調查，卻也引發前任官員強烈批評。

舊金山著名共和黨律師迪倫在司法部任職19個月後辭職，難道是應驗了「樹倒猢猻散」這句話？她的諸多行為會不會在明年被新國會清算？

美聯社報導，迪倫（Harmeet Dhillon）是一位保守派律師，主導了聯邦司法部民權司（Civil Rights Division）的徹底改革，對大量職業律師的離開司法部表示欣喜，並牽頭對菁英大學展開了全面調查。但她在5日，也就是共和黨在中期選舉中大敗後即宣布辭去職務。

自去年被任命為助理司法部長以來，迪倫一直是川普領導下的司法部一位極具影響力且備受爭議的人物。她徹底改變了這個在民權運動期間為保護少數族裔權利而設立的部門的發展方向。

迪倫在社群媒體上宣布離職時寫道：「我們終結了非法的多元化、公平和包容（DEI）政策，我們為保護女子體育運動而戰，等等。」她稱擔任這一職務是「畢生的榮幸」。

作為民權司的負責人，迪倫遭到了司法部許多前任律師的猛烈抨擊，他們指責她為了保守派政客的利益而放棄了司法部傳統的民權執法使命。在川普第二個任期開始時，該部門超過四分之三的員工離職——迪倫稱之為「司法部史上規模最大的單次人員清洗」。

她指責前政府推行了錯誤的自由主義議程，並對那些與川普政府優先事項不符的律師的離職表示欣喜。她在去年接受保守派評論員貝克（Glenn Beck）採訪時表示，「這裡的工作是執行聯邦民權法，而不是宣揚覺醒意識形態（woke ideology）。」

司法部長布蘭奇（Todd Blanche）在社交媒體上發文宣布迪倫離職，稱她「信念堅定」的領導民權司，「捍衛每一位美國公民的公民自由，並秉公執法 」。布蘭奇寫道：「司法部感謝她為公眾做出的貢獻，並祝福她未來一切順利。」

但曾任民權司律師、現任司法部退役人員網絡的負責人楊格（Stacey Young）稱迪倫是司法部歷史上「最具破壞性、最無法無天、最滿懷仇恨」（most destructive, lawless and hateful）的民權司司長。

迪倫出生於印度，小時候隨錫克教家庭移民到美國，早在被任命到司法部任職之前，她就已經是保守派法律和政治圈裡的知名人物。作為律師，她參與了許多備受矚目的事業和法律鬥爭，包括在新冠病毒大流行期間對加州的居家令提出質疑，並提起訴訟指控加州未能核實選民登記的公民身份。

精華 FAQ

  • 她是司法部民權司司長，任職19個月後辭去職務，時間點正逢共和黨在中期選舉大敗之後，因此外界也關注其政治意涵。

  • 她主導民權司徹底改革，終結非法DEI政策，強調保護女子體育，並對菁英大學展開全面調查，方向明顯偏向川普政府優先事項。

  • 司法部現任高層讚她信念堅定、秉公執法，但前任民權司律師認為她是史上最具破壞性、最無法無天、最滿懷仇恨的司長。

司法部 川普 共和黨

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