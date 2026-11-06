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G提案未過 海傍公路爭議存地理分歧

舊金山訊
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根據舊金山公園與康樂局數據，截至2026年第二季，日落沙丘公園累計到訪人次超過2...
根據舊金山公園與康樂局數據，截至2026年第二季，日落沙丘公園累計到訪人次超過210萬。(本報檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山G提案以64.8%反對票遭否決，顯示海傍公路爭議仍呈明顯地理分歧，西部社區支持重開、其他地區多反對。

舊金山紀事報報導，舊金山選民以明顯多數否決在平日重新開放海傍公路北段（Upper Great Highway）供汽車通行，但逐一檢視投票區的地圖可見，這場長期爭議仍存在鮮明的地理分歧。

處於爭議核心的西部社區，是支持G提案最強的地區之一。列治文區、日落區及Parkside的許多地區支持重開道路，而舊金山中部、東部及東南部的大部分地區則投票反對。

將2026年的投票地圖與2024年的地圖並列，可以看出一個值得注意的現象：兩次選舉呈現大致相同的地理分野。

G提案旨在恢復海傍公路北段的汽車通行，允許私人汽車於周一凌晨4時至周五下午6時使用道路，平日假日除外。須取得超過半數支持才能通過。提案最終遭否決，贊成票為8萬4828票，占35.2%；反對票為15萬6141票，占64.8%。

兩年前，K提案要求選民決定是否永久禁止汽車使用海傍公路北段。當時，西部許多投票區反對提案，而市中心及東部大部分地區則支持。

今年，G提案詢問選民是否應在平日重新開放道路供汽車通行。許多相同的西部投票區支持重開，但城市其他大部分地區的選民反對。

兩次選舉的問題不同，地理分布卻相當一致。不過最值得關注的是，在最靠近日落沙丘公園（Sunset Dunes）的多數投票區，過半選民反對G提案。這與兩年前K提案投票時，這些地區希望保留平日汽車通行的立場相比，是一項顯著轉變。

2024年，舊金山選民以約55%的支持率通過K提案，讓這段道路永久禁止汽車通行。然而，提案在西部遭遇強烈反對，當地居民認為，封路會將車流轉移至社區街道。

這場分歧並未隨投票結束，也成為2025年時任第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio）遭壓倒性罷免的推力之一。殷嘉立曾大力支持永久封路。

G提案原本將允許汽車於周一早上至周五傍晚使用海傍公路，周末則繼續禁止車輛通行。初步開票時，約63%的舊金山選民反對重開道路，但鄰近道路的社區仍是支持恢復汽車通行最強的地區之一。

與此同時，永久封路後成立的日落沙丘公園，已成為熱門去處。根據舊金山公園與康樂局數據，截至2026年第二季，公園累計到訪人次超過210萬。

交通仍是西部社區爭論的核心。舊金山紀事報在封路後的分析發現，部分附近街道車速下降，其他街道則沒有變化，甚至變得更快，顯示封路對交通的影響並非單一方向。

儘管各方持續爭論交通、公園及社區出入問題，兩次選舉地圖提供了一個更直觀的角度，解釋海傍公路為何始終是難解的政治議題。

整座城市已兩度投票支持維持道路無車化，但最靠近道路的社區，始終對這項決定抱持更多疑慮。

G提案旨在恢復大公路北段的汽車通行，允許私人汽車於周一凌晨4時至周五下午6時使用...
G提案旨在恢復大公路北段的汽車通行，允許私人汽車於周一凌晨4時至周五下午6時使用道路，提案最終遭否決。（本報檔案照）

時任日落區市議員殷嘉立（右）因積極推動封路設立公園，最終遭選民罷免。（本報檔案照...
時任日落區市議員殷嘉立（右）因積極推動封路設立公園，最終遭選民罷免。（本報檔案照）

精華 FAQ

  • G提案主張在平日重新開放海傍公路北段供汽車通行，周末仍維持禁車。最終提案未過，贊成票8萬4828票，占35.2%，反對票15萬6141票，占64.8%。

  • 西部的列治文區、日落區與Parkside等地，多數支持重開道路；相對地，舊金山中部、東部及東南部大部分地區則投票反對，顯示城市內部仍有明顯地理分歧。

  • 兩次選舉的地理分布大致一致，但最靠近日落沙丘公園的多數投票區，這次反對G提案，和2024年曾傾向保留平日汽車通行的立場相比，出現明顯轉變。

舊金山 投票

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