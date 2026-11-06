瓦斯熱水器禁令 延至2028年生效

灣區空氣品質管理局委員會投票通過將瓦斯熱水器禁令生效日期延後至2028年1月。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 灣區空氣品質管理局將瓦斯熱水器安裝禁令延至2028年，並擴大低收入與特定住戶豁免，以在健康風險與民眾負擔能力間取得平衡。

為了在防制瓦斯熱水器排放危害人體健康的氮氧化物（nitrogen oxide），以及居民是否有能力負擔得起額外數千元更換電熱水器之間取得平衡，灣區 空氣品質管理局（Bay Area Air Quality Management District）4日做出延後實施禁令的決定。

聖荷西 信使報報導，空氣品質管理局委員會4日在只有一票反對的情況下，通過將瓦斯熱水器安裝禁令延後到2028年實施，同時擴大低收入 家庭的豁免範圍。

委員會主席楊格（Steve Young）說：「我的確有一台瓦斯熱水器在用了十年後壞了，然後花了10萬元換電熱水器。如果我們要強制其他人這麼做，我們應該對這麼做的成本和複雜性先有一定程度的個人經驗和了解。」

2023年，委員會修訂了全國最嚴格瓦斯熱水器排放標準的第9-6號規定，要求灣區自2027年1月1日起，新售或新安裝的熱水器必須達到氮氧化物零排放標準。然而，這項規定將使居民更換熱水器的成本翻倍。空氣品質管理局人員稱，更換瓦斯熱水器的平均成本約為3500元，而更換電熱水器的平均成本高達7000元。

在生活成本負擔能力危機之下，民眾對第9-6號規定修訂的通過表達了不滿。許多在4日會議上發言的屋主表示，第9-6號規定實際上是一項強制性規定，在不考慮居民經濟能力、也沒有提供補助的情況下，強硬要求居民更換電熱水器。

4日投票通過的最新第9-6號規定修正案，除了將瓦斯熱水器禁令生效日期延後至2028年1月1日，還為住房成本負擔過重和收入低於所在地區中位數收入80%的低收入家庭提供了一系列豁免，同時還豁免了容量小於30加侖的合格小型瓦斯熱水器、熱水器置放空間受限家庭以及移動房屋（mobile home）。