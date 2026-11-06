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盛桃涉貪案 檢方證人曝聖利安住賄賂內幕

編譯組／綜合報導
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圖為盛桃涉貪腐案共同被告之一楊英雄2025年1月17日步出法庭。(美聯社)
圖為盛桃涉貪腐案共同被告之一楊英雄2025年1月17日步出法庭。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

盛桃涉貪案審判中，證人華雷斯指稱楊氏父子與相關人等曾策畫向阿澤維多行賄，並以1萬元封口壓新聞。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，在針對前屋崙（奧克蘭）市長盛桃（Sheng Thao）的腐敗案審判中，檢方關鍵證人華雷斯（Mario Juarez）5日在屋崙聯邦法庭繼續作證，講述一項向另一位東灣政界人士，即當時的聖利安住市議員阿澤維多（Bryan Azevedo）行賄數千元的陰謀。

該案已進入第四周，此前，聯邦檢察官指控盛桃與其情人瓊斯（Andre Jones），以及楊子忠（David Duong）和楊英雄（Andy Duong）父子二人合謀，利用其職務之便謀取可能高達數百萬元的賄賂。

據檢方稱，有望從中獲益的公司之一是Evolutionary Homes，是一家由華雷斯和楊氏父子於2022年10月共同創立的新興企業，旨在向屋崙街頭流浪的母親和兒童出售改裝成住宅的貨櫃。

華雷斯回憶，楊氏父子曾希望向該地區各政府機構出售盡可能多的住房單元，但盛桃曾表示，希望在屋崙正式決定購買之前，先由另一座城市購買住房單元並作為試點項目。楊英雄萌生聯繫阿澤維多商討從該公司購買住房單元的想法。兩人關係由來已久，楊英雄曾表示「他已經把阿澤維多收買了」。華雷斯回憶道，這筆行賄交易很快就敲定了。

最終，三人商定阿澤維多將從聖利安住市向Evolutionary Homes公司購買的每套住房中獲得10%的分成。起初，他們商定市政府將購買10至21套住房，其中許多計畫用於建造一個村落，以安置聖利安住警察局的新警員。

與涉及盛桃的行賄計畫類似，華雷斯表示，給阿澤維多的回扣將通過這位市議員的配偶轉交。華雷斯回憶曾與盛桃、瓊斯和楊氏父子就該涉嫌陰謀多次當面會晤以敲定非法協議，詳細制定了五人之間的溝通規則，以減少針對他們的證據。

華雷斯描述楊子忠支付的1萬元賄賂，目的是壓下一名記者正在追查的新聞報導。該報導涉及阿澤維多在2023年夏季隨同一個備受矚目的代表團赴越南訪問期間，與妓女發生關係的事件。

East Bay Insiders記者塔瓦雷斯（Steve Tavares）聯繫盛桃的辦公室，要求就這些指控尋求置評後，楊子忠深感不安。華雷斯隨後建議該家族嘗試影響塔瓦雷斯身邊的某人。

他們最終決定採用後一種方案，同意向塔瓦雷斯的親密夥伴威爾遜（Shawn Wilson）支付1萬元，目的是為了壓下這則報導。楊子忠隨後於2023年12月在利佛摩的一次晚宴上支付了這筆款項，威爾遜、華雷斯和楊英雄均出席此次聚會。

精華 FAQ

  • 華雷斯作證稱，楊氏父子與他人曾策畫向聖利安住市議員阿澤維多行賄，方式是從住房單元交易中抽取回扣，並透過配偶轉交，以掩飾資金流向。

  • 依華雷斯說法，雙方商定聖利安住市購買Evolutionary Homes的每套住房，阿澤維多可抽取10%分成，最初預計採購10至21套，部分還打算用於警察新進人員住宿。

  • 這筆1萬元被指用來壓下關於阿澤維多在2023年夏季越南行期間與妓女發生關係的報導，後來由楊子忠在利佛摩晚宴上支付，威爾遜等人也在場。

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